Больше года без вести: мэра Херсона Игоря Колыхаева поместили в список пленных РФ

Мэра Херсона похитили российские военные в июне 2022 года. Сын Святослав заявил, что 13 сентября Красный крест сообщил, что Россия подала его отца в список пленных. Известно, что мэр Херсона находится на территории РФ.

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Красный крест официально подтвердил нахождение мэра Херсона Игоря Колыхаева в российском плену. Об этом "Суспільному" рассказал его сын Святослав Колыхаев.

По его словам, статус официально подтвердили 13 сентября 2023 года.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных, и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном координационном кабинете штаба", — сказал сын мэра Херсона.

Напомним, Игорь Колыхаев считался пропавшим без вести с июня 2022 года. Секретарь городского совета Галина Луговая сообщала, что российские военнослужащие задержали городского главу из-за его нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией РФ.

Известно, что после полномасштабного российского вторжения Колыхаев не выезжал из захваченного города и все время находился в оккупированном областном центре. Практически сразу оккупанты отстранили мэра от работы и "назначили" на его место уроженца Херсона Александра Кобца, который до этого долгое время проживал в Киеве.

После того как стало известно об исчезновении Колыхаева, 7 июля 2022 года полномочия Херсонского городского головы временно исполняла секретарь городского совета Галина Луговая. А 2 марта 2023 года президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

17 сентября стало известно о смерти экс-главы Херсонской областной госадминистратии Геннадия Лагуты. Его считали близким соратником Колыхаева. Официальной информации о причинах его гибели не сообщалось. Журналисты местного издания "Мост" со ссылкой на свои источники отмечали, что Лагута умер в одной из киевских больниц ночью 17 сентября. Позде депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что Лагута якобы покончил жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу таблеток. По мнению политика, бывший глава Херсонской ОГА решился на такой шаг из-за обвинений в сдачи Херсона.