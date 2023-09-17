Понад рік безвісти: мера Херсона Ігоря Колихаєва помістили до списку полонених РФ

Мера Херсона викрали російські військові в червні 2022 року. Син Святослав заявив, що 13 вересня Червоний хрест повідомив, що Росія подала його батька до списку полонених. Відомо, що мер Херсона перебуває на території РФ.

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Червоний хрест офіційно підтвердив перебування мера Херсона Ігоря Колихаєва в російському полоні. Про це "Суспільному" розповів його син Святослав Колихаєв.

За його словами, статус офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених, і він перебуває на території РФ. Де саме і про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому координаційному кабінеті штабу", — сказав син мера Херсона.

Нагадаємо, Ігор Колихаєв вважався зниклим безвісти з червня 2022 року. Секретар міської ради Галина Лугова повідомляла, що російські військовослужбовці затримали міського голову через його небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ.

Відомо, що після повномасштабного російського вторгнення Колихаєв не виїжджав із захопленого міста і весь час перебував в окупованому обласному центрі. Практично одразу окупанти відсторонили мера від роботи та "призначили" на його місце уродженця Херсона Олександра Кобця, який до цього тривалий час проживав у Києві.

Після того як стало відомо про зникнення Колихаєва, 7 липня 2022 року повноваження Херсонського міського голови тимчасово виконувала секретарка міської ради Галина Лугова. А 2 березня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив новим головою Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

17 вересня стало відомо про смерть ексголови Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути. Його вважали близьким соратником Колихаєва. Офіційної інформації про причини його загибелі не повідомляли. Журналісти місцевого видання "Мост" із посиланням на свої джерела зазначали, що Лагута помер в одній із київських лікарень уночі 17 вересня. Пізніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що Лагута нібито наклав на себе руки, випивши смертельну дозу таблеток. На думку політика, колишній голова Херсонської ОДА зважився на такий крок через звинувачення у здачі Херсона.