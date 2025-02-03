Українці атакують ТЦК: хто в цьому винен та чи можна покращити ставлення до військкомів

За пару дні було підірвано два ТЦК та вбитого одного військкома. За однією з версії, операціями керують російські спецслужби, проте виконавцями є українці. Фокус дізнався, як зупинити напади на військкомів, та як ці випадки вплинуть на процес мобілізації.

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Лютий розпочався з нападів на військовослужбовців ТЦК та СП у різних областях України. В результаті яких є загиблі та поранені люди.

Напади на ТЦК: що відбувається в Україні

Так 1 лютому стало відомо, що на автозаправці в Пирятині Полтавської області чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах вистрілив у працівника ТЦК та СП, у результаті чого той загинув через важке поранення.

Того ж дня у Рівному в приміщення ТЦК прогримів вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро людей отримали поранення. 2 лютого, за повідомленням Нацполіції, поблизу будівлі Павлоградського ТЦК та СП вибухнув невстановлений предмет, один чоловік отримав поранення.

Наступного дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на ці випадки. Він наголосив, що "насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме".

"Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації", — сказав головнокомандувач.

За його словами, в ЗСУ роблять усе, аби в ході мобілізації не допустити випадків порушення прав людини, тоді як Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки й працювати над покращенням якості роботи військкоматів.

"Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. Вдячний всім, хто підтримує Збройні Сили України, і кожному, хто шанує українських воїнів", — додав Сирський.

Своєю чергою начальник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що операціями, повʼязаними з вибухами в ТЦК, керують російські спецслужби. Також вони активізують інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні. Йдеться про структури Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки РФ.

"Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", — повідомив Коваленко.

Чому українці атакують військкомів, та що буде з мобілізацією?

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зазначив у розмові з Фокусом, що подібні випадки трапляються через те, що в людей є велика неприязнь до ТЦК, їхніх дій та методик.

"Навіть, якщо беремо за основу, що це дійсно російські спецслужби, то я думаю, що українські громадяни, які виконували всі ці дії — а це робили українці, щоб не було ні в кого сумнів, росіян вже немає в Україні — вони з задоволення це робили. Іноді мені здається, що, можливо, навіть і гроші за це не брали, бо є велика через суспільство неприязнь до того, що роблять ТЦК — бусифікація, зневажливе та поверхневе ставлення, що вони вище, а ви нижче", — вважає Ступак.

На його думку, українці розуміють, що під час війни працівники ТЦК заробляють шалені гроші. Зокрема, широко відомі випадки корупції, коли за вихід із "бусика" вимагали 1000 дол., за звільнення з території ТЦК — 5000 дол., а за можливість залишити будівлю ТЦК — 10 000 дол.

"Я думаю, це допомагає росіянам вербувати, і люди активно працюють проти ТЦК, навіть безкоштовно", — продовжує експерт.

Експерт вважає, що охорона працівникам ТЦК не потрібна навіть через такі жахливі випадки, проте необхідно змінювати підхід до їхньої роботи.

"Але ж бачте, ніхто до кінця війни нічого змінювати не буде. Ця бусифікація буде тривати. Те, що вони роблять, триватиме до кінця війни", — заявив він.

За словами народної депутатки Юлії Яцик, яка входить до тимчасової слідчої комісії ВР з питань захисту прав військовослужбовців факт того, що росіяни активно використовують у своїй пропаганді кричущі випадки силової "бусифікації", мобілізації непридатних, підроблення висновків ВЛК, схеми по ухиленню від призову та й взагалі повної недовіри до ТЦК — негативно впливає на показники мобілізації, знижує і без того вкрай низьке бажання українців вступити до армії та висвітлює Україну на світовій арені як тоталітарну державу, яка застосовує протиправні силові методи примусу до своїх же громадян.

"Після спільного засідання правоохоронного комітету та комітету нацбезпеки ми зареєстрували законопроєкт, за яким вводиться кримінальна відповідальність для службових осіб ТЦК за порушення порядку мобілізації (балаклави, застосування сили, порушення проходження ВЛК та інше), а також для службових осіб ВЛК за фактичне не проведення огляду, підробку документів, які сприяли незаконній мобілізації чи навпаки зняттю з військового обліку, чи визнання особи непридатною до військової служби", — сказала Фокусу Яцик.

Вона переконана, що для того, аби змінити ситуацію потрібні:

реформа ТЦК. Згідно з інформацією Міноборони, 2/3 військовослужбовців ТЦК є придатними до служби. Тоді як мобілізаційні заходи, облік військовозобовʼязаних, внесення змін до особових справ, видачу документів можуть виконувати обмежено придатні та цивільні наймані особи;

розблокування рекрутингу. Бригадам дозволили самостійно рекрутувати військовозобовʼязаних, але щоб гасло "обирай місце служби" реально запрацювало, Генштабу потрібно відійти від принципу ручного керування мобресурсом, коли мобілізований з відношенням у певну бригаду не може туди потрапити, оскільки рахується призваним ТЦК, а тому розподіл військовослужбовців з навчальних центрів відбувається Генштабом на власний розсуд, не враховуючи відношення.

"Щоб зʼясувати чи потрібно виокремити військовослужбовців як окремого субʼєкта злочинних посягань (у тих випадках, коли це не повʼязано з проходженням військової служби), ми зробили ряд запитів до правоохоронних органів. То ж будемо працювати і в цьому напрямку", — підсумувала нардепка.

Іван Ступак зазначив, що мобілізація в Україні вже послаблена, тоді як напад на працівників ТЦК — це реакція людей. Він нагадав, що черг до військкоматів уже немає, людей призивають на вулиці.

"Я знаю багато прикладів, коли людей просто висмикують на вулиці. В четвер вночі в Києві — в суботу зранку він вже в одній з областей на тренувальному майданчику. Мотивація людей, яких забрали ТЦК, нульова. І здатність цих підрозділів виконувати якісь дії також практично дорівнює нулю", — вважає експерт.

Маніпуляція та пропаганда: мотиви нападників

Юлія Яцик повідомила, що вибухи в ТЦК у Дніпропетровській області та Рівному кваліфікуються за ч. 1 ст. 258 КК України "Терористичний акт". Вона зауважила, що метою терористичних актів завжди є розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, нагнітання страху, залякування людей, створення небезпечного середовища.

"Вбивство військовослужбовця на Полтавщині (як і випадки вбивств військовими ТЦК мобілізованих) — це окремі історії, окремі трагедії, які не варто повʼязувати з тероризмом. Принаймні за ознакою мотивів і цілей. Оскільки підозрюваний у вбивстві військового в Пирятині затриманий, то невдовзі ми дізнаємось про його мотиви. Мотиви особи, яка вчинила теракт в Рівному, ми навряд чи дізнаємось — він загинув на місці", — сказала Яцик.

Військовий адвокат Олег Леонтьєв переконаний, що люди, які вчиняють такі дії проти ТЦК, перебувають під маніпулятивним впливом, що військкоми погані, в першу чергу вони під навіюванням пропагандистських російських каналів.

"Тут, розумієте, пряма аналогія з вбивцею Фаріон. Вона йому нічого злого не зробила. А він перебував під впливом ненависті, що Фаріон проти російськомовних, що вона погана", — розповів Фокусу Леонтьєв.

Він зазначив, що винні будуть покарані відповідно до вимог закону. Проте, за словами адвоката, в першу чергу потрібно покарати тих, хто розпалює ворожнечу. Тоді як нападники ТЦК попали під навіювання, це є пряма маніпуляція, психологічна боротьба.

Леонтьєв наголосив, що працівники ТЦК мають зброю, а тому можуть відразу стріляти на ураження, згідно зі статутом гарнізонної і вартової служб.

Нагадаємо, 2 лютого командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась зазначив, що найближчими днями вибухів біля будівель військкоматів побільшає. Він вважає, що російські спецслужби кинуть на це всі свої сили.

Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що вбивство військових у тилу — червона лінія, яку не можна перетинати. За його словами, без справедливого покарання для вбивць, зловтішників та зрадників буде більше вбитих військовослужбовців у тилу.