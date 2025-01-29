До 8 років тюрми працівникам ТЦК і ВЛК: що змінює новий закон про "чесну мобілізацію"

Мобілізація в Україні супроводжується численними скандалами — від примусового утримання в ТЦК до порушень під час медоглядів. Тепер народні депутати пропонують встановити чітку кримінальну відповідальність для працівників військкоматів та лікарів ВЛК, які ухвалюють неправомірні рішення. Фокус дізнався, як новий законопроєкт може змінити призов на службу.

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Нещодавно сайті Верховної Ради зʼявився законопроєкт №12442, яким нардепи пропонують введення кримінальної відповідальності для представників ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову та проведення медогляду.

У разі ухвалення законопроєкту співробітників ТЦК каратимуть службовими обмеженнями або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років чи позбавленням волі на строк до п’яти років за незаконний призов громадянина, який не підлягає мобілізації, або за неправомірне звільнення військовозобов’язаних осіб від мобілізації. Однак у період воєнного стану покарання передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років.

Для лікарів ВЛК передбачено позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, а в умовах воєнного стану — від трьох до восьми років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років за порушення порядку проведення медичного огляду. Йдеться про випадки, коли за їхніми висновками до служби були призвані особи, непридатні за станом здоров’я, або незаконно звільнені з армії.

Відповідальність для ТЦК та ВЛК: що змінить новий законопроєкт

Один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Максим Павлюк розповів Фокусу, що нині є запит саме від бойових частин, яким не вистачає вмотивованих та добре підготовлених бійців. Паралельно всі бачать, що є проблеми з рекрутинговими центрами. Зокрема, ТЦК проводять "бусифікацію" через виставлені ОВА плани щодо необхідної кількості мобілізованих громадян.

"Якщо раніше плани вони закривали, коли визнавали особу на ВЛК придатною і саджали в автобус на розподільчий пункт, то зараз виконання плану вважається лише тоді, коли бригада зарахувала їх у списки частини", — каже Павлюк.

Так під час проведення заходів контролю за роботою ТЦК були встановлені випадки призову громадян на військову службу, які не підлягали мобілізації. Також непоодинокими є випадки порушення порядку проведення посадовими особами ВЛК медогляду для визначення придатності особи до військової служби, що призводить до порушення прав громадян, ухилення від призову або незаконного звільнення зі служби.

"Наш законопроєкт передбачає виключно кримінальну відповідальність. А тому всі вироки судів будуть публічні й доступні у відповідному реєстрі. Окрім цього, ми ще й передбачаємо кримінальну відповідальність для членів ВЛК згідно зі статтею 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Їх наразі там нема, а тому якщо члена ВЛК буде визнано винним згідно з цією статтею, він ще попадає до реєстру корупціонерів", — наголосив нардеп.

За його словами, від процесу мобілізації під час війни залежить доля держави, проте він повинен відбуватися відповідно до Конституції України й інших законів. У разі їх порушення настає відповідальність.

"Наразі частина громадян ухиляється від добровільної явки до ТЦК та СП через відчуття безкарності його співробітників. Втім, я вважаю, що ситуація незабаром зміниться", — продовжує Павлюк.

Новий законопроєкт: що робити, якщо не згоден з рішенням ВЛК?

Народний депутат зауважив, що відповідно до частини 13 статті 2 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" порядок проведення медогляду затверджується Міноборони. Тому відповідальність для лікаря настане в разі порушення даного порядку.

"Окрім цього, громадяни під час проходження ВЛК за наявності надають свої лікарські документи чи картки, й відповідно комісія ВЛК також зобов’язана їх перевіряти та брати до уваги. Якщо громадянин переконаний, що в нього наявна та чи інша хвороба, яка надає підстави на відстрочку чи отримання статусу непридатного, а лікарі не звертають увагу ані на його слова, ані на його медичні документи, то особа зможе подати заяву відносно таких членів комісії ВЛК про вчинення ними злочину, передбаченого ст. 337-1 ККУ", — пояснив Павлюк.

Під час проходження медогляду потрібно надати всі наявні медичні документи, а в разі незгоди з рішенням ВЛК обовʼязково про це письмово зазначити в документах, які дають на підпис. У кожному конкретному випадку повинно проводитися повне обʼєктивне й неупереджене досудове розслідування, зазначив він.

Але наразі не зрозуміло як діяти, якщо людину примусово доставляють до ТЦК, а медкомісія проставляє "придатний" за 10 хвилин. У такої людини не має часу ані на оскарження рішення, ані можливості довести що є певні проблеми зі здоров'ям. І як в такому разі буде працювати закон, якщо його приймуть — питання все ще відкрите.

Нагадаємо, 27 січня на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроєкт про кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК. Головними ініціаторами документа є нардепи від "Слуги народу" Максим Павлюк та Олександр Бакумов.

Раніше Фокус розповідав про зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників держави за порушення процесу мобілізації. Зокрема, адвокат Ростислав Кравець не впевнений, що ці зміни будуть прийняті.