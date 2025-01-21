Покарання для ТЦК за незаконну мобілізацію: чому норми не діятимуть, а бусифікація не зникне

В Україні пропонують внести зміни до законодавства задля покарання представників ТЦК за незаконний призов громадян. Ба більше, відповідальність стосуватиметься і членів ВЛК за неправильні діагнози. Фокус дізнався більше про пропозиції нардепів та розповідає, чи допоможуть зміни покращити ситуацію з мобілізацією.

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У понеділок, 20 січня, нардеп Максим Бужанський заявив, що в Україні можуть почати карати представників ТЦК за мобілізацію заброньованих та тих, хто не підлягає призову. Зокрема, спільне засідання провели комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й комітет з питань правоохоронної дільності щодо дотримання прав людини під час мобілізації. За словами народного депутата Олександра Бакумова, закон про посилення мобілізації не працює, як мав би, а одні органи влади "перекидають" відповідальність на інші.

"Замість системи обліку, належного оповіщення, адмін. постанов, штрафів, виконавчих проваджень та інших законних заходів для правопорушників, — блокпости, перекриття міських доріг для всіх, бусифікація тощо. Представник Офісу Омбудсмена під час засідання влучно назвав це "хаосом", — сказав Олександр Бакумов.

Відповідальність ТЦК за незаконний призов: що зміниться

Відповідно до попередніх пропозицій парламентських правоохоронний комітет розробить і внесе зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників держави за порушення порядку призову громадян на військову службу. Крім цього, пропонують встановити відповідальність членів ВЛК за порушення порядку проведення медогляду, а саме визнання непридатними придатних осіб та навпаки.

Також за результатами засідання було вирішено, що уповноважені на здійснення мобілізаційних заходів особи повинні:

бути без балаклав;

на вимогу представлятися та предʼявляти службове посвідчення;

для виконання мобілізаційних завдань не використовувати спецзаходи, зокрема, антитерористичні, розвідувальні.

Тоді як будь-які дії з обмеження прав і свобод людини мають реалізовуватися правоохоронцями на підставі законодавства.

"Комітети скерують запити до міністерств, силових структур та правоохоронних органів, після отримання відповідей буде призначено засідання", — зауважив Бакумов.

У розмові з Фокусом нардеп зазначив, що якщо говорити про нормативно-правове регулювання, то комітет розробить норми про відповідальність ТЦК за незаконний призов чоловіків.

"У нас навіть такі кейси є, коли особа мобілізується, коли є заброньованою або має право на відстрочку. І потім розвернути цю ситуацію назад і повернути особу в цивільне життя майже неможливо, тому що підстав для звільнення з військової служби немає. Тому ми говоримо про відповідальність ТЦК", — сказав Олександр Бакумов.

Крім цього, повинна бути відповідальність членів ВЛК, лікарів, які визначають непридатними тих, хто може воювати, та навпаки. Адже це тягне за собою випадки, повʼязані з травмуванням та навіть смертю.

Натомість, якщо говорити поза нормативно-правовим регулюванням, наголошує депутат, то сьогодні будь-який представник держави повинен бути без маски, а на вимогу українця особа має бути ідентифікована. Тоді як обмеження прав і свобод людини може застосовуватися лише правоохоронними органами.

"Ми не можемо говорити про те, що представники Збройних сил України або інших військових формувань можуть обмежувати права та свободи людини. Це заборонено Конституцією", — заявив він.

Бакумов ще не може сказати, коли будуть внесені зміни до законодавства про відповідальність ТЦК за незаконний призов. Він сподівається, що це займе дні, а не тижні.

Держава захищає представників ТЦК: що про зміни думає адвокат

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець не думає, що зміни до законодавства про відповідальність ТЦК за незаконний призов будуть прийняті. Він повідомив Фокусу, що нині й так не виконуються наявні норми закону.

"На сьогоднішній день передбачена й так досить сурова відповідальність у вигляді позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час дії воєнного стану на строк від 8 до 12 років. Куди більше? Розстріл ввести?" — зауважив Ростислав Кравець.

Він переконаний, що ситуація покращилася б, якби когось з керівників ТЦК притягнули до відповідальності за мобілізацію заброньованих чи людей з відстрочкою.

"А наразі це підвищення відповідальності, коли її просто не застосовують, ні до чого доброго не призведе. Це виключно піар-хід, і я не думаю що взагалі цей законопроєкт пройде і буде прийнятий. Так як на сьогоднішній день сама політика держави фактично на захисті представників ТЦК від відповідальності за вчинення ними злочинів", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, 21 січня нардеп Олександр Федієнко повідомив, що Верховна Рада не готує законопроєкт щодо посилення відповідальності ТЦК за незаконний призов. Він зауважив, що ці норми вже прописані в чинному законодавстві.

20 січня депутат Максим Бажанський розповів, що лише 12% ухилянтів отримали штрафи, тоді як всього в розшук було оголошено 45% осіб, які ухилилися від служби.