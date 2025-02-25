Будет расследование: в Харьковском ТЦК объяснили, почему военкомы сбросили мужчину с велосипеда

В Харьковском областном военкомате проверят законность действий работников, которые толкнули мужчину на велосипеде, пояснили в ТЦК. При этом не сообщили, отстранили ли их от работы.

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25 февраля в Харькове мужчина, которого столкнули с велосипеда, оказался беглецом из боевой бригады. Во время проверки документов он отказался общаться с представителями территориального центра комплектования. Поэтому харьковчанина задержали и заставили загрузиться в микроавтобус. О том, что произошло посреди заснеженной улицы, рассказали на странице Facebook Харьковского областного терцентра комплектования.

Военкомы объяснили ход конфликта между гражданином и военными. В заметке указано, что сотрудники ТЦК проводили мероприятия оповещения и заметили велосипедиста, который не реагировал на требования. После этого его остановили и в процессе действительно толкнули и сбили с велосипеда. Далее у гражданина проверили военно-учетные документы и установили, что он самовольно оставил часть и является бойцом одной из бригад ВСУ. Поэтому фигуранта задержали и отправили сначала в полицию, затем — в местное отделение Военной службы правопорядка, говорится в сообщении Харьковского военкомата.

ТЦК заключала, что проведут расследование в отношении работников группы оповещения, которые могли превысить служебные полномочия. При этом нет информации, отстранили ли их от работы на период проверки.

Скандал с ТЦК — Харьковский областной военкомат о велосипедисте 25 февраля Фото: Скриншот

На странице ГУ Нацполиции Харьковской области и на странице ГБР нет комментариев относительно инцидента в Харькове 25 февраля.

Скандал с ТЦК — что произошло в Харькове 25 февраля

Тем временем в канале "Труха Украина" появился комментарий, который авторы канала получили у представителя полиции Харьковской области. Не указано ни имени, ни должности собеседника. Анонимный источник анонимного паблика подтвердил, что задержанный — военный одной из бригад ВСУ, который самовольно оставил часть и которым занимается ГБР.

Скандал с ТЦК — полиция об инциденте с велосипедистом 25 февраля Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о столкновении мужчин в форме и гражданина на велосипеде, которое состоялось утром 25 февраля. В 9:46 кадры опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков". Запись сделана оператором, который спокойно зафиксировал весь процесс. Сначала видим велосипедиста, который едет по заснеженной улице Харькова, а за ним присматривает человек в форме. В какой-то момент военный подскакивает к велосипедисту и толкает его. Через минуту мужчина самостоятельно встает и выполняет указания шести-семи военных, которые его окружили: поднимает транспортное средство и вместе с ним загружается в микроавтобус. Во время инцидента с велосипедистом не было заметно насилия, кроме толчка в первые секунды.

Между тем 21 января начальник Киевского районного терцентра комплектования (РТЦК) города Харькова Александр Чепурной объяснил в интервью, почему так много инцидентов с ТЦК происходит в городе. По его словам, на сегодня люди, к которым обращаются военкомы, являются немотивированными, поскольку все мотивированные уже в армии.

Напоминаем, 18 февраля военнослужащий из ТЦК Александр Бондарчук рассказал, как работал в группе оповещения и какие впечатления получил от этого процесса.