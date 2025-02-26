Украине придется ужесточить мобилизацию из-за "плохой сделки" с Трампом, — The Economist

Продолжение войны требует от Украины колоссальных ресурсов. Россия гораздо быстрее восполняет потери, Киеву придется увеличить численность ВСУ за счет молодежи и забронированных украинцев.

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Ужесточение мобилизации, в том числе молодежи, может стать единственным шансом для Украины. Об этом рассказали источники британского журнала The Economist.

Россия восполняет свои потери гораздо быстрее, чем Украина. Оккупационную группировку в Украине поддерживают другие элементы более обширной полуторамиллионной армии.

"Я гарантирую, что в войне против нас задействовано не менее 1 млн российских солдат", — рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

Чтобы сократить разрыв, командованию придется сделать сложный выбор. Одним из способов было бы снижение призывного возраста с 25 до 18 лет, но данная идея весьма непопулярна в стране и даже не всем командирам пришлась по душе.

Высокопоставленный американский чиновник предполагает, что единственный шанс Украины бороться с "плохой сделкой" президента Дональда Трампа — мобилизовать молодежь. Но даже чиновники на Банковой признают, что Украине придется расширить мобилизацию, если она хочет остаться в борьбе.

"Зеленский пытается усидеть на двух стульях. Возможно, ему придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет иметь страну", — утверждает европейский чиновник.

Тем временем Трамп обещает прекращение огня на разумных условиях и спустя месяц пребывания на должности становится все более понятно, что он этого не сделает.

"Если война продолжится, а Россия продолжит расширять армию, мобилизация в Украине станет еще жестче. Никто не придумал лучшего решения", — комментирует высокопоставленный украинский чиновник.

Описанная журналом перспектива рискует расколоть истощенную страну и спровоцировать большее насилие против призывников, делают выводы авторы.

Напомним, в Тернопольской области военкомы зарабатывали на призывниках до $150 тысяч за месяц. Избежать мобилизации удалось почти 150 мужчинам.

Кабинет Министров Украины решил продлить перебронирование работников до 31 марта. Предприятия смогут за это время подтвердить статус критически важного.