Правительство продлило перебронирование работников до 31 марта: подробности, что известно

Забронировать работников можно через портал "Дія", а действовать такое бронирование будет год.

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Кабинет министров продлил перебронирование работников до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

В правительстве отметили, что предприятия будут иметь время не только для подтверждения статуса критически важного, но и для перебронирования работников.

"До 31 марта продлеваем действие отсрочек забронированных работников. Таким образом предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", — отметил он.

В Министерстве экономики Украины подтвердили возможность перебронирования работников до 31 марта. Там добавили, что до этой даты бронирования работников таких предприятий будут оставаться в силе.

"Кроме того, предприятия, которые обновили статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс", — рассказали в ведомстве.

Как происходит бронирование работников

Подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал "Дія". Процесс происходит в электронном формате, поэтому руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы. В ведомстве добавили, что если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки предыдущее бронирование необходимо аннулировать.

Подать заявление через "Дію" можно следующим образом:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление";

внести необходимые данные работников;

подтвердить уровень их заработной платы;

проверить заявку и подписать ее (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант);

ожидать результата — сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал Дія.

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+".

Сроки перебронирования работников в "Дії"

Перебронирование работников будет действовать на период критичности — до 1 года. Но это возможно только после обновления статуса критически важного предприятия.

Напомним, что в Министерстве объяснили, что происходит с мобилизацией спасателей. Их не отправляют массово на фронт, поскольку более года действует соответствующее постановление Кабинета Министров об их бронировании. Однако количество защищенных от призыва — не 100%.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что люди получают по 20 тысяч гривен заработной платы. Однако, по его словам, они часть возвращают руководителям за возможность быть забронированным.