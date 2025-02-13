Проблемы с бронированием спасателей: в МВД ответили, что происходит с ГСЧС (документ)

Спасателей не отправляют массово на фронт, поскольку более года действует постановление Кабинета Министров о бронировании ГСЧС, пояснили в министерстве. Однако количество защищенных от призыва — не 100%.

Related video

Министерство внутренних дел (МВД) занимается вопросом бронирования от мобилизации работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В настоящее время оформили защиту для более 80% спасателей. Чтобы количество людей с бронью выросло до 90%, необходимо дополнительное решение Кабинета Министров. Об ответе ведомства относительно отсрочки для ГСЧС народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Гончаренко сообщил, что получил ответ на депутатский запрос, который направил в МВД. В документе объясняется, что бронирование от мобилизации для ГСЧС происходит в соответствии с рядом постановлений Кабмина, начиная с января 2023 года. Указано, что до июня 2024 года служба имела право застить от призыва 50% людей. В июне МВД получило разрешение от правительства о броне для 90%. Нардеп считает, что этот процент маловат и следует забронировать всех спасателей.

В последнем абзаце ответа МВД на запрос Гончаренко указано, что в настоящее время броню оформили для 83% работников ГСЧС.

Проблемы бронирования — ответ по ГСЧС Фото: Алексей Гончаренко / Telegram Проблемы бронирования — детали защиты от призыва для ГСЧС Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Проблемы бронирования — ситуация с ГСЧС

Отметим, ранее Фокус писал о проблеме бронирования сотрудников ГСЧС. В январе 2025 года нардеп Гончаренко написал, что якобы защиту от мобилизации имеют только 50% спасателей, а остальных отправят на передовую. По его словам, ему об этом сообщали работников службы. Люди жаловались, что якобы составляются списки тех, кто пойдет служить в армию после 28 февраля.

Между тем 6 февраля ГСЧС пришлось опровергать фейковые сообщения, которые получали украинцы-пользователи мессенджера Signal. В сообщениях говорилось о том, что спасателей якобы массово мобилизуют и вскоре людям придется самостоятельно тушить пожары.

При этом 28 февраля — это срок, который фигурирует в постановлениях Кабмина о некоторых изменениях в порядке бронирования. До этого срока предприятия должны подтвердить статус критически важных и продлить бронирование, если со статусом все в порядке. Народный депутат Александр Федиенко признавал, что не все успеют подтвердить критическую важность. Из-за этого территориальные центры комплектования смогут призвать людей, которые потеряли отсрочку от мобилизации.

Напоминаем, в Украине объявили о контрактах на службу в армии для военнообязанных от 18 до 24 лет. На событие отреагировали военнослужащие, которые начали говорить о несправедливости. Между тем военный аналитик отметил, что может идти речь о первом шаге к снижению мобилизационного возраста.