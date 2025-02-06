Украинцам рассылают сообщения о сокращении количества спасателей: в ГСЧС отреагировали

ГСЧС работает в штатном режиме и реагирует на все вызовы граждан. Информация, которая поступила некоторым украинцам является фейковой, заверили в ведомстве.

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Некоторые пользователи мессенджера Signal с украинскими номерами получили фейковые сообщения, якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В этих сообщениях говорилось о якобы значительном сокращении количества спасателей и необходимости граждан самостоятельно ликвидировать пожары и другие чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили в ГСЧС в четверг, 6 января.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям официально опровергла эту информацию, подчеркнув, что не посылала никаких подобных сообщений и не делала заявлений об изменении порядка реагирования на вызовы.

Украинцы получают фейковые сообщения Фото: ГСЧС

В ведомстве отметили, что ГСЧС работает в штатном режиме и продолжает выполнять свои обязанности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации граждан призывают немедленно обращаться по экстренным номерам 101 или 112.

Спасатели напоминают, что самостоятельная ликвидация пожаров или других чрезвычайных ситуаций без соответствующих навыков может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью.

ГСЧС призвала украинцев не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам, в частности Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее украинцам рассылали фейковые электронные письма якобы от портала "Дія" с предложением получить ежегодное налоговое возмещение.

5 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которое предусматривает возможность получения брони от мобилизации для работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами.