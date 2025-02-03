Украинцам рассылают фейковые письма о налоговом возмещении якобы от "Дії": что не так

Гражданам предлагают перейти по ссылке в письме и ввести свои личные данные. В Центре противодействия дезинформации предупредили, что мошенники могут получить доступ к банковскому аккаунту и возможность вывести средства.

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В Украине активизировались мошенники, которые рассылают гражданам поддельные письма от имени портала "Дія". Злоумышленники обещают получение "ежегодного налогового возмещения", а на самом деле похищают данные банковских карт и присваивают деньги жертв. Об этом предупредили в Государственной налоговой службе.

Как работает схема мошенничества?

В письмах аферисты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую страницу, имитирующую портал ID.GOV.UA. Там они размещают информацию о якобы "налоговом возмещении" и предлагают пройти идентификацию.

Жертвам необходимо ввести:

номер мобильного телефона;

ФИО;

реквизиты банковской карты (номер, срок действия, CVV-код).

Фото: Государственная налоговая служба

В Центре противодействия дезинформации советуют ни в коем случае не переходить по ссылкам и не вводить свои личные данные.

Полученная информация может быть использована мошенниками для:

привязки аккаунта жертвы к новому устройству;

авторизации в банковском аккаунте и вывода средств.

Налоговое возмещение в Украине: как это работает

Ежегодно до 31 декабря украинцы могут воспользоваться правом на налоговую скидку за предыдущий год. Это означает, что часть потраченных средств на определенные категории услуг может быть компенсирована государством в виде возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Для оформления налоговой скидки необходимо подать декларацию о доходах за прошлый год. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет налогоплательщика, используя электронную подпись или BankID. В декларации следует заполнить приложение Ф3, которое содержит расчет суммы возврата.

Например, если в 2023 году гражданин уплатил 20 тыс. грн за обучение в высшем учебном заведении, в 2024 году он может вернуть 18% от этой суммы, то есть 3600 грн. Это также касается оплаты обучения детей, включая частные детские сады и школы.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины (п. 3 ст. 166), налоговая скидка может быть получена на следующие расходы:

выплаты по ипотечному кредиту;

благотворительные взносы (до 4% годового дохода);

расходы на обучение (дошкольное, школьное, профессионально-техническое и высшее образование);

медицинские услуги (определенный перечень);

страховые взносы по договору страхования жизни;

услуги вспомогательных репродуктивных технологий и усыновление детей;

установка газового оборудования на авто;

аренда жилья для внутренне перемещенных лиц;

инвестиции в акции резидентов "Дія.Сіті".

Напомним, 3 февраля народный депутат Александр Федиенко сообщил, что на электронные адреса украинцев приходят письма якобы от ТЦК и СП, которые содержат PDF-файл, инфицирующий технику вирусами.

19 декабря 2024 года российские хакеры совершили кибератаку на государственные реестры Минюста.