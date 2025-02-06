Українцям розсилають повідомлення про скорочення кількості рятувальників: у ДСНС відреагували

ДСНС працює у штатному режимі та реагує на всі виклики громадян. Інформація, яка надійшла деяким українцям є фейковою, запевнили у відомстві.

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Деякі користувачі месенджера Signal з українськими номерами отримали фейкові повідомлення, нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій. У цих повідомленнях йшлося про начебто значне скорочення кількості рятувальників та необхідність громадян самостійно ліквідовувати пожежі та інші надзвичайні ситуації. Про це повідомили в ДСНС у четвер, 6 січня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій офіційно спростувала цю інформацію, наголосивши, що не надсилала жодних подібних повідомлень і не робила заяв про зміну порядку реагування на виклики.

Українці отримують фейкові повідомлення Фото: ДСНС

У відомстві зазначили, що ДСНС працює у штатному режимі та продовжує виконувати свої обов’язки. У разі виникнення надзвичайної ситуації громадян закликають негайно звертатися за екстреними номерами 101 або 112.

Рятувальники нагадують, що самостійна ліквідація пожеж або інших надзвичайних ситуацій без відповідних навичок може становити серйозну загрозу життю та здоров’ю.

ДСНС закликала українців не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам, зокрема Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше українцям розсилали фейкові електронні листи нібито від порталу "Дія" із пропозицією отримати щорічне податкове відшкодування.

5 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яке передбачає можливість отримання броні від мобілізації для працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами.