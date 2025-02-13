Проблеми з бронюванням рятувальників: у МВС відповіли, що відбувається з ДСНС (документ)

Рятувальників не відправляють масово на фронт, оскільки понад рік діє постанова Кабінету Міністрів про бронювання ДСНС, пояснили в міністерстві. Проте кількість захищених від призову — не 100%.

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) займається питанням бронювання від мобілізації працівників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). На цей час оформили захист для понад 80% рятувальників. Щоб кількість людей з бронню зросла до 90%, необхідне додаткове рішення Кабінету Міністрів. Про відповідь відомства щодо відстрочки для ДСНС народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram-каналі.

Гончаренко повідомив, що отримав відповідь на депутатський запит, який направив у МВС. У документі пояснюється, що бронювання від мобілізації для ДСНС відбувається відповідно до низки постанов Кабміну, починаючи з січня 2023 року. Вказано, що до червня 2024 року служба мала право застити від призову 50% людей. У червні МВС отримало дозвіл від уряду про бронь для 90%. Нардеп вважає, що цей відсоток замалий і слід забронювати всіх рятувальників.

У останньому абзаці відповіді МВС на запит Гончаренка вказано, що на цей час броню оформили для 83% працівників ДСНС.

Проблеми бронювання - відповідь щодо ДСНС Фото: Олексій Гончаренко / Telegram Проблеми бронювання - деталі захисту від призову для ДСНС Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Проблеми бронювання — ситуація з ДСНС

Зазначимо, раніше Фокус писав про проблему бронювання співробітників ДСНС. У січні 2025 року нардеп Гончаренко написав, начебто захист від мобілізації мають лише 50% рятувальників, а решту відправлять на передову. З його слів, йому про це повідомляли працівників служби. Люди скаржились, що начебто складаються списки тих, хто піде служити в армію після 28 лютого.

Тим часом 6 лютого ДСНС довелось спростовувати фейкові повідомлення, які отримували українці-користувачі месенджера Signal. У повідомленнях ішлося про те, що рятувальників начебто масово мобілізують і незабаром людям доведеться самостійно гасити пожежі.

При цьому 28 лютого — це термін, який фігурує у постановах Кабміну про деякі зміни у порядку бронювання. До цього терміну підприємства повинні підтвердити статус критично важливих і подовжити бронювання, якщо зі статусом все гаразд. Народний депутат Олександр Федієнко визнавав, що не усі встигнуть підтвердити критичну важливість. Через це територіальні центри комплектування зможуть призвати людей, які втратили відстрочку від мобілізації.

Нагадуємо, в Україні оголосили про контракти на службу в армії для військовозобов'язаних від 18 до 24 років. На подію відреагували військовослужбовці, які почали говорити про несправедливість. Тим часом військовий аналітик зауважив, що може іти мова про перший крок до зниження мобілізаційного віку.

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