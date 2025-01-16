Нардеп заявив, що 50% працівників ДСНС мобілізують: у відомстві відповіли (фото)

Парламентар Олексій Гончаренко повідомив, що в Держслужбі "залякують" робітників. У відомстві цю інформацію спростовують.

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Народний депутат Олексій Гончаренко 16 січня заявив, що йому скаржаться співробітники Держслужби із надзвичайних ситуацій та розповідають, що 50% працівників після 28 лютого переведуть до лав ЗСУ. Допис з'явився на Telegram-каналі нардепа.

Олексій Гончаренко написав, що останніми днями почав знову отримувати тривожні повідомлення від співробітників ДСНС.

Пост Олексія Гончаренка Фото: Скриншот

"Керівництво їх залякує, розповідає, що їх бронь зберігається до 28 лютого, а далі 50% переводять в ЗСУ. Деякі вже складають попередні списки того, кого переведуть. Це що, нова серія? Таке вже було в минулому році! Все вирішилось тим, що було окреме розпорядження про 90% бронювання ДСНС. Я не розумію, навіщо знову це починати?" — зазначив нардеп у дописі.

У ДСНС цю інформацію спростували. Та зауважили, що інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності.

Спростування від ДСНС Фото: Скриншот

"Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом", — сказано в офіційному дописі. Також там зауважили, що співробітники ДСНС щодня рятують громадян та ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто — ціною власного здоров'я та життя.

Гончаренко відреагував на спростування ДСНС та заявив, що "в будь-якому випадку, співробітники повідомлять, якщо щось зміниться".

Нагадаємо, Олексій Гончаренко згадав минулий рік. У липні 2024 року, згідно з нормами нового законодавства про мобілізацію, бронюванню підлягали військовозобов'язані чоловіки, які працюють в Національній поліції і Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Але в законі прямо не було вказано, який процент співробітників НПУ і ДСНС може мати бронь. Хоча з тексту випливало, що всі 100%, законотворцям довелось надати пояснення.

Фокус писав, що 10 січня Кабмін дозволив бронювання працівників аварійних бригад операторів газорозподільних систем.