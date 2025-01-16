Нардеп заявил, что 50% работников ГСЧС мобилизуют: в ведомстве ответили (фото)

Парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что в Госслужбе "запугивают" рабочих. В ведомстве эту информацию опровергают.

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Народный депутат Алексей Гончаренко 16 января заявил, что ему жалуются сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и рассказывают, что 50% работников после 28 февраля переведут в ряды ВСУ. Сообщение появилось на Telegram-канале нардепа.

Алексей Гончаренко написал, что в последние дни начал снова получать тревожные сообщения от сотрудников ГСЧС.

Пост Алексея Гончаренко Фото: Скриншот

"Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50% переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что, новая серия? Такое уже было в прошлом году! Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронирования ГСЧС. Я не понимаю, зачем снова это начинать?" — отметил нардеп в заметке.

В ГСЧС эту информацию опровергли. И отметили, что информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС не соответствует действительности.

Опровержение от ГСЧС Фото: Скриншот

"Как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано. В то же время отмечаем, что работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) забронированы полным составом", — сказано в официальном сообщении. Также там отметили, что сотрудники ГСЧС ежедневно спасают граждан и ликвидируют последствия российских обстрелов, часто — ценой собственного здоровья и жизни.

Гончаренко отреагировал на опровержение ГСЧС и заявил, что "в любом случае, сотрудники сообщат, если что-то изменится".

Напомним, Алексей Гончаренко вспомнил прошлый год. В июле 2024 года, согласно нормам нового законодательства о мобилизации, бронированию подлежали военнообязанные мужчины, которые работают в Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Но в законе прямо не было указано, какой процент сотрудников НПУ и ГСЧС может иметь бронь. Хотя из текста следовало, что все 100%, законодателям пришлось предоставить объяснения.

Фокус писал, что 10 января Кабмин разрешил бронирование работников аварийных бригад операторов газораспределительных систем.