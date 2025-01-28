Могут и не успеть: нардепы предупредили о проблемах бронирования от предприятий

Военнообязанные, которые работают на критически-важных предприятиях, могут потерять отсрочку, предупредил нардеп Александр Федиенко. Проблема появится, что не хватит времени на перебронирование.

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Украинские предприятия должны заблаговременно позаботиться, чтобы обновить бронирование работников и успеть до конца февраля 2025 года. Сотрудники терцентров комплектования (ТЦК) отслеживают ситуацию с защитой от мобилизации, и если люди потеряют отсрочку, то могут оказаться в армии. О том, достаточно ли времени для перебронирования, и как это затронет критически важные предприятия, написало медиа Telegraf.

Медиа опубликовало комментарии народных депутатов "Слуг народа" относительно процесса перебронирования работников критически важных предприятий. Перебронирование началось 1 декабря 2024 года и должно завершиться 28 февраля 2025 года. Нардеп и член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что этого времени может не хватить. После того, как срок перебронирования истечет, часть людей, которые потеряли защиту, действительно могут оказаться в армии, признал политик.

"Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. Огромная вероятность того, что эти люди будут дальше мобилизованы", — заявил Федиенко.

Бронирование от мобилизации — какие изменения для предприятий

Другой народный депутат "Слуг народа", член экономического комитета Дмитрий Кисилевский, отметил, что предприятия получили достаточно времени, чтобы обновить бронирование работников по новым правилам. Он пояснил, что перебронирование ввели, поскольку было определенное количество злоупотреблений. В частности, после получения статуса критически-важного, которое дает право на защиту сотрудников, внезапно происходили определенные изменения. Например, на некоторых предприятиях "аномально росло количество работников" или стремительно падали зарплаты.

"Этот срок более-менее приемлемый. За это время можно успеть. Были замечены случаи злоупотреблений. Таких предприятий было не очень много, но они были", — сказал он.

Между тем медиа привело информацию от представителя Минэкономики Сергея Сметанка. По словам чиновника, в Украине статус критических получили 20 тыс. предприятий. По его мнению, после проверок правительства и государственных администраций это число изменится не сильно, говорится в статье.

Критерии бронирования от предприятия

Отметим, Фокус писал об изменениях условий бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий. Изменения введены постановлениями Кабинета Министров, принятых осенью и зимой 2024 года. Среди новаций — требование дополнительной проверки важности предприятия для экономики страны и отдельных общин, уровень зарплаты работников на уровне не менее 20 тыс. грн, отсутствие долгов по налогам и сборам.

Напоминаем, 21 января появилось новое постановление Кабмина, в котором говорилось о новых правилах воинского учета. Между тем представитель Минцифры рассказал, нужно ли идти в терцентр комплектования, если отсрочку оформили через приложение "Дія".