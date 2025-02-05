Заказчики взрывов ТЦК в Ровно и Каменце-Подольском подорвали самих исполнителей, — Лиховий

По словам представителя Генерального штаба Дмитрия Лиховия, подрывы в ТЦК не имеют никакого отношения к "общественной мести".

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Заказчики взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Ривном и Каменце-Подольском дистанционно подорвали исполнителей преступления. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лиховий.

"Заработать обещанные пару тысяч баксов у вас не получится. В двух подряд случаях со взрывами ТЦК — в Ровно и Каменце-Подольском — заказчики дистанционно взорвали самого исполнителя преступления. И тот, и другой — трупы", — написал он.

Дмитрий Лиховий отметил, что подрывы в ТЦК не имеют никакого отношения к "общественной мести", как это показывает российская пропаганда.

"Фактически, дов***оев тупо разводят и превращают в несознательных шахидов. Кое-где с незначительным ущербом для военнослужащих в ТЦК, зато с большим информационным выхлопом. То есть подрыв "верблюда-камикадзе" становится лишь фоном для значительно более существенной операции против Украины — информационной. Которую в соцсетях раскручивают прежде всего российские боты", — добавил представитель Генштаба.

Что известно о взрыве в Ровно

Напомним, в субботу, 1 февраля, в помещении ТЦК города Ровно прогремел взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения.

Взрыв в Каменец-Подольском: что известно

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области возле здания ТЦК прогремел взрыв. В СМИ сообщали о погибшем и раненых, однако официально в полиции эту информацию не подтверждали.

По информации народного депутата Софии Федины, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. По ее мнению, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва". Позже ситуацию прокомментировали в Хмельницком ТЦК и СП, отметив, что взрыв произошел "на территории".

В Центре противодействия дезинформации добавили, что спецслужбы РФ ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы. Впоследствии их "убирают".