Взорвалось возле КПП: Хмельницкий военком и СМИ об инциденте в ТЦК Каменец-Подольского

Правоохранители начали расследование относительно взрыва в Каменец-Подольском, сообщили в Хмельницком областном ТЦК. Учреждение не сообщило, какое количество жертв.

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Соответствующие службы прибыли на место взрыва в Каменец-Подольском районном терцентре комплектования. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. На данный момент не обнародованы детали взрыва в ТЦК, но местные СМИ опубликовали возможную версию событий. О ситуации в Каменец-Подольском говорится в заметке на странице Facebook Хмельницкого ТЦК и СП.

Пресс-служба учреждения сообщила, что взрыв возле Каменец-Подольского военкомата прогремел в 13:10, посреди рабочего дня. В заметке не написали о возможных раненых и погибших. Отмечается, что людей вывели из опасной территории, территорию оцепили, а спасатель и полиция работают на месте инцидента. Также указано, что взрыв произошел "на территории", но не уточнили — внутри или снаружи здания.

Хмельницкий область терцентр не предоставил других деталей относительно событий в районном ТЦК и призвал украинцев сохранять спокойствие.

Взрыв в ТЦК — детали от Хмельницкого военкомата 5 февраля Фото: Скриншот

Взрыв в ТЦК — детали

Мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко не дополнял заявление об инциденте возле ТЦК. Впрочем, в местном медиа "Вдало Инфо Каменец" появились некоторые детали. Указано, что взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта (КПП) роты охраны. К ККП якобы подошла "гражданское лицо" (пол не указан), которое попросила передать вещи военнообязанному. В момент, когда сумка переходила из рук в руки, произошел взрыв. Согласно данным медиа, гражданское лицо погибло на месте, а военный получил ранения.

Отметим, полиция не подтвердила озвученную версию.

Что произошло в Каменец-Подольском

Отметим, днем 5 февраля пресс-служба Нацполиции Каменца-Подольского подтвердила информацию из соцсетей о взрыве в ТЦК. Согласно предварительным данным правоохранителей, пострадали пять человек. Один человек, вероятно, погиб, четверо — получили ранения. Позже информацию уточнили. Согласно обновленным данным, погибших нет. С момента чрезвычайного происшествия прошло почти два часа, но комментариев главы Хмельницкой ОГА в соцсетях не нашлось.

Напоминаем, 1 февраля в Ровенском ТЦК произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Кроме того, в Полтавской области в городе Пирятин застрелили работника военкомата: подозреваемых задержали. Между тем 4 февраля Полтавская областная прокуратура сообщила о приговоре местному блогеру, который высмеивал и унижал военкоматов.