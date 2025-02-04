В Полтаве фитнес-тренер смеялся над военными: его приговорили к 6 годам заключения, детали

Мужчину задержали в августе 2023 года. Он конфликтовал с работниками ТЦК и СП. В пренебрежительной форме оскорблял военных, снимал это все на камеру и обнародовал в соцсетях.

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В Полтаве к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества приговорили бывшего фитнес-тренера, который оскорблял военнослужащих. Мужчину признали виновным в препятствовании деятельности ВСУ, изготовлении и распространении материалов с унижением военных, отрицании вооруженной агрессии РФ, а также в нападении на правоохранителя. Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура во вторник, 4 февраля.

Следствие установило, что летом 2023 года обвиняемый неоднократно конфликтовал с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Используя нецензурную лексику, он унижал военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. Кроме того, свои "рассуждения" фиксировал на видео и публиковал в соцсетях.

По данным "Суспільне Полтава", речь идет о 27-летнем Романе Заволоке.

29 августа 2023 года во время проверки документов полицейскими мужчина вел себя вызывающе, не реагировал на законные требования правоохранителей и оказал сопротивление при задержании. В результате столкновения один из полицейских получил телесные повреждения. Согласно заключению медицинской экспертизы, на момент инцидента задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Свою вину мужчина не признал. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

Напомним, 29 августа 2023 года в Полтаве задержали фитнес-тренера Романа Заволоку, который плюнул в военного, вернувшегося с фронта. Он обвинял украинских защитников в том, что они якобы "виноваты в развязывании войны РФ против Украины и убивают людей за деньги".

3 февраля суд в Пирятине избрал меру пресечения 40-летнему мужчине по подозрению в убийстве военнослужащего ТЦК на автозаправке.