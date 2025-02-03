Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине: суд избрал меру пресечения подозреваемому

По словам подозреваемого Вадима Козуба, он не намеревался умышленно убивать военного, а хотел лишь его напугать. Мужчина надеялся, что только ранил работника ТЦК.

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В понедельник, 3 февраля, Пирятинский райсуд Полтавской области избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, который подозревается в убийстве военнослужащего ТЦК на автозаправке. Суд принял решение о содержании под стражей в течение 60 суток без права внесения залога, сообщает "Суспільне Полтава".

Прокуратура настаивала на именно такой мере пресечения. Зато защита ходатайствовала о домашнем аресте, отмечая, что подозреваемый сотрудничал со следствием, участвовал в следственном эксперименте и предоставил информацию о месте нахождения оружия, из которого ранил военнослужащего ТЦК. По словам адвоката, подозреваемый хочет возместить моральный и материальный ущерб потерпевшим.

Подозреваемый Вадим Кузуб заявил в суде, что не намеревался убивать военнослужащего, а лишь хотел напугать его. Он надеялся, что только ранил военного, а не убил. И сказал, что скорая помощь ехала 40 минут, и именно поэтому якобы не удалось спасти раненого.

Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине

По данным следствия, подозреваемый Вадим Кузуб хотел помочь сбежать от ТЦК родственнику своей сожительницы, которого мобилизовали. Последний вместе с другими мужчинами ехал на учебу в воинскую часть в сопровождении военных. Он сообщил знакомому о маршруте автобуса и инсценировал ухудшение состояния здоровья, чтобы заставить транспорт остановиться.

На заправке в Пирятине вооруженный мужчина в балаклаве подошел к военнослужащему РТЦК и СП, требуя отдать ему оружие. После отказа нападавший произвел смертельный выстрел, завладел автоматом погибшего и вместе с одним из мобилизованных убежал. Злоумышленника и его сообщника задержали в тот же день.

Подозреваемого обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство,

ч. 3 ст. 262 — похищение или вымогательство огнестрельного оружия,

ч. 2 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ.

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Второму подозреваемому по делу — Евгению Щербаку, который ехал на учебу, также объявили подозрение. Суд должен избрать ему меру пресечения. Пока не известно, когда именно

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий заявил, что убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать. По его словам, молниеносная и жесткая реакция власти — единственно возможная в ситуации произвола против военных.