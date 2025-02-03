Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

За словами підозрюваного Вадима Козуба, він не мав наміру умисно вбивати військового, а хотів лише його налякати. Чоловік сподівався, що тільки поранив працівника ТЦК.

Related video

У понеділок, 3 лютого, Пирятинський райсуд Полтавської області обрав запобіжний захід 40-річному чоловіку, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця ТЦК на автозаправці. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави, повідомляє "Суспільне Полтава".

Прокуратура наполягала на саме такому запобіжному заході. Натомість захист клопотав про домашній арешт, зазначаючи, що підозрюваний співпрацював зі слідством, брав участь у слідчому експерименті та надав інформацію про місце перебування зброї, з якої поранив військовослужбовця ТЦК. За словами адвоката, підозрюваний хоче відшкодувати моральні та матеріальні збитки потерпілим.

Підозрюваний Вадим Кузуб заявив у суді, що не мав наміру вбивати військовослужбовця, а лише хотів налякати його. Він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив. І сказав, що швидка допомога їхала 40 хвилин, і саме через це нібито не вдалося врятувати пораненого.

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині

За даними слідства, підозрюваний Вадим Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки, якого мобілізували. Останній разом з іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини у супроводі військових. Він повідомив знайомому про маршрут автобуса та інсценував погіршення стану здоров'я, аби змусити транспорт зупинитися.

На заправці у Пирятині озброєний чоловік у балаклаві підійшов до військовослужбовця РТЦК і СП, вимагаючи віддати йому зброю. Після відмови нападник здійснив смертельний постріл, заволодів автоматом загиблого та разом з одним із мобілізованих утік. Зловмисника та його спільника затримали того ж дня.

Підозрюваного обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство,

ч. 3 ст. 262 – викрадення або вимагання вогнепальної зброї,

ч. 2 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Другому підозрюваному у справі — Євгену Щербаку, який їхав на навчання, також оголосили підозру. Суд має обрати йому запобіжний. Наразі не відомо, коли саме

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. За його словами, блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.