Уряд продовжив перебронювання працівників до 31 березня: подробиці, що відомо

Забронювати працівників можна через портал "Дія", а діяти таке бронювання буде рік.

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Кабінет міністрів продовжив перебронювання працівників до 31 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

В уряді зазначили, що підприємства матимуть час не тільки для підтвердження статусу критично важливого, а й для перебронювання працівників.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", — зазначив він.

В Міністерстві економіки України підтвердили можливість перебронювання працівників до 31 березня. Там додали, що до цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними.

"Крім того, підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес", — розповіли у відомстві.

Як відбувається бронювання працівників

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал "Дія". Процес відбувається в електронному форматі, тому керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази. У відомстві додали, що якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

Подати заяву через "Дію" можна наступним чином:

авторизуватися на порталі "Дія";

обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву";

внести необхідні дані працівників;

підтвердити рівень їхньої заробітної плати;

перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант);

очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку "Резерв+".

Терміни перебронювання працівників у "Дії"

Перебронювання працівників діятиме на період критичності — до 1 року. Але це можливо лише після оновлення статусу критично важливого підприємства.

Нагадаємо, що у Міністерстві пояснили, що відбувається з мобілізацією рятувальників. Їх не відправляють масово на фронт, оскільки понад рік діє відповідна постанова Кабінету Міністрів про їх бронювання. Проте кількість захищених від призову — не 100%.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати. Однак, за його словами, вони частину повертають керівникам за можливість бути заброньованим.