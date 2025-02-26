Україні доведеться посилити мобілізацію через "погану угоду" з Трампом, — The Economist

Продовження війни вимагає від України колосальних ресурсів. Росія набагато швидше заповнює втрати, Києву доведеться збільшити чисельність ЗСУ за рахунок молоді та заброньованих українців.

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Посилення мобілізації, зокрема молоді, може стати єдиним шансом для України. Про це розповіли джерела британського журналу The Economist.

Росія заповнює свої втрати набагато швидше, ніж Україна. Окупаційне угруповання в Україні підтримують інші елементи більш великої півторамільйонної армії.

"Я гарантую, що у війні проти нас задіяно щонайменше 1 млн російських солдатів", — розповів високопоставлений український чиновник.

Щоб скоротити розрив, командуванню доведеться зробити складний вибір. Одним зі способів було б зниження призовного віку з 25 до 18 років, але ця ідея вельми непопулярна в країні й навіть не всім командирам припала до душі.

Високопоставлений американський чиновник припускає, що єдиний шанс України боротися з "поганою угодою" президента Дональда Трампа — мобілізувати молодь. Але навіть чиновники на Банковій визнають, що Україні доведеться розширити мобілізацію, якщо вона хоче залишитися в боротьбі.

"Зеленський намагається всидіти на двох стільцях. Можливо, йому доведеться більше ризикувати своєю економікою, якщо він узагалі хоче мати країну", — стверджує європейський чиновник.

Тим часом Трамп обіцяє припинення вогню на розумних умовах, і через місяць перебування на посаді стає дедалі зрозуміліше, що він цього не зробить.

"Якщо війна продовжиться, а Росія продовжить розширювати армію, мобілізація в Україні стане ще жорсткішою. Ніхто не придумав кращого рішення", — коментує високопоставлений український чиновник.

Описана журналом перспектива ризикує розколоти виснажену країну і спровокувати більше насильство проти призовників, роблять висновки автори.

Нагадаємо, у Тернопільській області військкоми заробляли на призовниках до $150 тисяч за місяць. Уникнути мобілізації вдалося майже 150 чоловікам.

Кабінет Міністрів України вирішив продовжити перебронювання працівників до 31 березня. Підприємства зможуть за цей час підтвердити статус критично важливого.