Виїзд з України заборонено: які наслідки матиме скасування системи "Шлях" і нові обмеження на кордоні

Кабінет міністрів скасував систему "Шлях", що суттєво обмежило можливість виїзду для чоловіків-водіїв. Відтепер перетнути кордон можна лише за загальними підставами, а для журналістів та культурних діячів обов’язковими стали бронювання та службове відрядження. Фокус розбивався в наслідках цього рішення.

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З 27 лютого в Україні набули чинності зміни до правил перетину кордону для чоловіків, які займаються перевезенням гуманітарних і медичних вантажів. Відтепер виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях" відповідно до постанови Кабінету міністрів №213 від 25 лютого 2025 року.

Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

Тобто поїхати за кордон для доставлення гуманітарних вантажів тепер можуть жінки, чоловіки старше 60 років, чоловіки з інвалідністю чи з певними підставами для відстрочки. Водночас волонтерську мету поїздки їм підтверджувати не треба.

Крім того, з 3 березня змінюється й порядок виїзду за кордон для журналістів і працівників сфери культури. Відтепер вони зможуть перетинати кордон лише за умови наявності бронювання від мобілізації та службового відрядження. Державна прикордонна служба діятиме відповідно до загальних правил для військовозобов’язаних, а рішення Міністерства культури більше не впливатимуть на цей процес.

Як пояснив представник ДПСУ Андрій Демченко, прикордонна служба не отримувала рішень Мінкульту, оскільки вони її не стосуються. Також він зазначив, що не може пояснити, чому відомство змінило свою позицію щодо виїзду журналістів і митців. Водночас, за інформацією Мінкульту, причиною нових обмежень стало те, що значна частина тих, хто отримував спеціальні листи сприяння для виїзду у відрядження, не поверталися в Україну, порушуючи закон про мобілізацію.

Згідно з даними представника відомства Дмитра Золотухіна, у 2023 році Мінкульт видав 3 724 дозволи на виїзд, у 2024 році — 2 700, з яких майже 500 осіб не повернулися. Саме тому наразі відомство розробляє нову постанову, яка чітко визначатиме критерії для перетину кордону працівниками медіа, культури та комунікацій. До її ухвалення "листи сприяння" більше не видаватимуть.

Варто зазначити, що певні медіа вже мають накази Мінкульту про бронювання своїх працівників. Проте загальні правила щодо виїзду для журналістів тепер регулюватимуться виключно вимогами бронювання та службового відрядження, що значно обмежує можливості роботи українських медійників за кордоном.

Кордони під замком: як тепер завозити гуманітарні вантажі в Україну

Народна депутатка Софія Федина вважає, що цим рішенням влада фактично перекрила можливість виїзду для чоловіків-волонтерів, що суттєво ускладнить постачання необхідного транспорту та допомоги для армії. На її думку, жінок за кермом вантажівки не так багато, та й лишається питання, як ці жінки мають завантажувати фуру самостійно. І це не враховуючи вже те, що в дорозі може трапитись різне — транспорт зламається, наприклад, і як жінка має самотужки вирішити цю проблему — не зрозуміло.

Також на нову заборону відреагувала й Марина Ставнійчук, членка Венеційської комісії (2009–2014), заслужена юристка України.

"Уряд припинив функціонування системи "Шлях". Тобто треба розуміти війна завершилась. Гуманітарна допомога не потрібна. І не треба нам говорити про зловживання. Ці зловживання допускала виконавча влада. Жодного , притягнутого до відповідальності, немає", — висловилась Ставнійчук.

Військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов також вважає, що рішення "прикрити "Шлях" зробить більше шкоди, ніж принесе користі.

"Уряд, вам казали, що ви… робите шкоду? Ви розумієте, що ви заблокували перевозку поранених у супроводі лікаря? Не розумієте? Ну так залишайте вечерю з суші та латте, збирайтеся вночі на позачергове та вирішуйте питання", — звернувся Сазонов.

Скасування "Шляху": які наслідки матиме це рішення

Ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч Олег Симороз вважає, що влада вкотре ухвалює рішення, які є сумбурними, несистемними та далекоглядними. І замість того, щоб вирішувати проблеми — створюють нові.

"З одного боку, є суттєва проблема – неконтрольований виїзд громадян за кордон. Чимало тих, хто виїжджає, не повертаються назад в Україну, що викликає значний суспільний резонанс. Однак методи вирішення цієї проблеми викликають питання. Чи є скасування всіх дозволів на виїзд реальним розв’язанням ситуації? Проблема значно глибша: є ті, хто платить за виїзд, є ті, хто користується службовим становищем, є чиновники, що сприяють незаконному перетину кордону, а є й ті, хто суворо дотримуються закону. Саме добросовісні громадяни зрештою і стають жертвами таких непродуманих рішень", — каже Фокусу Симороз.

За його словами, це не є справедливим ні з правової, ні з моральної точки зору. Таке рішення – радше політичний хід для замилювання очей, аніж реальна спроба вирішити проблему. Ветеран вважає, що потрібен системний підхід: чіткий контроль, прозорість процесів і довіра суспільства.

"Натомість ми знову стикаємось із поспішними заборонами, реорганізаціями та ліквідаціями, які не дають реального результату. Варто звернути увагу й на ще один аспект – відповідальність за ухвалення таких рішень. Державна прикордонна служба, яка відтепер має вирішувати питання виїзду за кордон, сама є надзвичайно корумпованою. Ми бачимо, як безперешкодно залишають країну навіть народні депутати з підозрами у злочинах. Чому тепер саме ця структура має бути відповідальною за ухвалення ключових рішень?", — продовжує Симороз.

На думку ветерана, одним із шляхів вирішення проблеми міг би стати публічний реєстр виїздів, доступний для громадськості та журналістів. Це не є порушенням приватності, адже військовослужбовці та спецпризначенці можуть залишатися в закритих реєстрах. Однак щодо цивільних осіб – суспільство має право знати, хто, куди і з якою метою виїжджає. Це допомогло б виявити чиновників, які зловживають службовим становищем, і дозволило б активістам та журналістам контролювати ситуацію.

Наразі не зрозуміло, як нові правила перетину кордону позначаться на допомозі війську, проте скасування системи "Шлях" ускладнить логістику доставки допомоги на фронт, що може мати катастрофічні наслідки для обороноздатності країни.

"Таким чином, проблема не вирішується шляхом безсистемних заборон. Потрібно карати корумпованих чиновників, які зловживають владою, а не створювати нові штучні бар’єри для тих, хто чесно виконує свою роботу. В іншому разі це призведе до чергового хаосу та колапсу волонтерської логістики, що в умовах війни є неприйнятним. Відповідальність за ухвалення таких рішень має бути невідворотною, адже лише тоді можна досягти реального результату", — резюмує Симороз.

Заборона на виїзд за кордон — відсутня?

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець нагадує, що були випадки, коли робітники або компанії, які отримали дозвіл на виїзд для гуманітарних перевезень, втрачали це право через те, що водій не повертався в Україну. У таких випадках їхні дозволи анулювали, унеможливлюючи подальші виїзди. Ті компанії, які зловживали цими дозволами, більше їх не отримували, і перевезення здійснювали переважно справжні волонтерські організації.

"Зараз військовим адміністраціям заборонили видавати такі дозволи, що значно ускладнило процес отримання гуманітарної допомоги, підтримки військових частин та забезпечення населення. Це негативна тенденція, адже замість того, щоб встановити прозорий контроль, процес просто скасовують.

При цьому ніхто не несе відповідальності. Якщо хтось дійсно зловживав цими механізмами, то його можна було б притягнути до відповідальності. Але складається враження, що просто бояться розкрити власні порушення. Ми вже бачили, що до цього були причетні навіть народні депутати. Якщо визнаєте, що правоохоронна система не працює, то скажіть це прямо, замість створення нових комісій і конкурсів. Адже виходить, що прокуратура, ДБР, НАБУ, поліція — все це не працює, реформи привели до повної недієздатності. І замість того, щоб контролювати дотримання законів, держава просто забороняє діяльність.", — каже Фокусу Кравець.

За словами адвоката, головна проблема в тому, що формально заборони на виїзд за кордон зараз не існує — всі рішення ухвалюють у ручному режимі. Простіше було б ухвалити закон, який чітко регулював би це питання під час воєнного стану, але такого закону немає.

Натомість є постанова Кабміну, в якій не сказано ні слова про заборону — лише про те, кому дозволено виїзд. А в будь-якій демократичній країні все, що не заборонено, є дозволеним.

"Тож де ця заборона? Її немає. Отже, замість законодавчого врегулювання питання ми знову маємо ручне управління, яке створює корупційні ризики. Це лише підтверджує, що всі реформи правоохоронної системи — просто марно витрачені кошти. Зрештою, як завжди, знайдуться люди, які вирішуватимуть питання неофіційно, але тепер їхні послуги стануть значно дорожчими", — вважає Кравець.

Нагадаємо, в Тернопільській області працівники одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць. Вони спочатку створювали особам певні перешкоди в отриманні документів на відстрочку, мобілізовували їх, а потім звільняли за певну суму з військової служби.

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