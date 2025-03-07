"Плюс" дві категорії: які нові підстави для перетину кордону військовозобов'язаними (документ)

Уряд збільшив кількість категорій українців, які отримали право виїзду за кордон, розповів нардеп Олексій Гончаренко. Ідеться про громадян з оформленою відстрочкою від мобілізації.

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Кабінет Міністрів підготував постанову, яка змінює правила перетину кордону для військовозобов'язаних громадян. У нормативно-правовому акті додали ще дві категорії людей з відстрочкою від мобілізації, які тепер матимуть дозвіл на виїзд за кордон. Ідеться про родичів тих, хто загинув або зник безвісти під час вторгнення Російської Федерації. Про деталі постанови народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram-каналі.

Перетин кордону — деталі постанови Кабміну

Гончаренко пояснив, що постанова стосується права на перетин кордону для людей, згаданих у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме — в частині 3 в пунктах 3-5. Нардеп уточнив, що до наявних додалось ще дві категорії осіб з правом виїзду.

Хто отримав право виїзду за кордон згідно з урядовою постановою:

громадяни, які оформили відстрочку та мають родичів, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

громадяни, родичі яких посмертно отримали звання Герой України.

У документі вказано, ким може приходитись загиблий — це "чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра".

Нардеп опублікував п'ять сторінок проєкту постанови, яка вносить зміни у "Правила перетину кордону". Можна побачити, що змінюються формулювання статті 2-6, яка стосувалась другого та третього абзаців частини третьої статті 23 закону про мобілізацію. Тепер ідеться не про два абзаци, а про три пункти.

Перетин кордону — постанова КМ 7 березня, сторінка 1

Перетин кордону — постанова КМ 7 березня, сторінка 2

Перетин кордону — постанова КМ 7 березня, сторінка 3

Перетин кордону — постанова КМ 7 березня, сторінка 4

Перетин кордону — постанова КМ 7 березня, сторінка 5

На урядовому порталі поки що не опублікували постанову, про яку повідомив нардеп Гончаренко.

Зазначимо, раніше уряд оновив правила перетину кордону для людей, які оформлювали дозволи через систему "Шлях" або через Міністерство культури. Наприклад, 26 лютого Кабмін повідомив, що закрив систему "Шлях": з того часу громадяни, залучені для перевезення гуманітарних вантажів, повинні мати відстрочку від мобілізації та право виїзду на загальних підставах. Фокус поспілкувався з адвокаткою АО Verity Group Дариною Старовойтовою, яка пояснила деталі нового рішення. З її слів, над новими правилами працюють в Мінсоцполітики, але постанови ще немає.

Нагадуємо, 27 лютого Мінкульт заборони виїзд за кордон працівникам культури та журналістам: урядовці пояснили, чому так сталось. Втім, вже 6 березня заборону скасували, оскільки оновили правила для людей цієї категорії.