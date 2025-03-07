Система "Шлях" більше не доступна. Що тепер потрібно для перетину кордону водіям і коли запрацює альтернатива для волонтерів?

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №57, що регулює порядок перетину державного кордону. Відтепер водії, які здійснюють перевезення гуманітарних і медичних вантажів, більше не зможуть виїжджати за кордон через систему "Шлях". Це означає, що для законного виїзду необхідно мати інші підстави, передбачені законодавством. Адвокатка АО Verity Group Дарина Старовойтова розповіла Фокусу, як виїжджати за кордон водіям, які перевозять гуманітарну допомогу, поки новий механізм не запроваджено.

Як заявили у Мінсоцполітики, новий механізм виїзду водіїв-гуманітарників зараз опрацьовують. Там створили робочу групу з підготовки пропозицій із проблемних питань отримання, надання, оформлення та розподілу гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану і контролю за її цільовим використанням.

Сталися зміни в порядку виїзду водіїв за гуманітарними та медичними вантажами

Без системи "Шлях": що змінилося

Раніше процедура виїзду водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, передбачала реєстрацію в системі "Шлях". Внесення водіїв до цієї бази здійснювалося Міністерством розвитку громад та територій або обласними військовими адміністраціями. Однак, з урахуванням змін такі повноваження у цих органів скасовані.

Тепер для перетину кордону водіям необхідно мати інші законні підстави, передбачені чинним законодавством.

Підставою для виїзду за кордон військовозобов"язаних чоловіків є наявність військового звільнення або відстрочки від мобілізації Фото: ДПСУ

Серед основних підстав для виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків залишаються:

інвалідність або необхідність супроводу особи з інвалідністю;

виїзд на навчання або постійне місце проживання за кордоном;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

наявність військового звільнення або відстрочки від мобілізації.

Після скасування системи "Шлях" для перетину кордону водіям-волонтерам необхідно мати інші законні підстави

"Варто зазначити, що окремого механізму для виїзду водіїв гуманітарних і медичних вантажів поки що не розроблено. Уряд доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством оборони розглянути можливість створення такого механізму в майбутньому", — каже в коментарі Фокусу адвокатка АО Verity Group Дарина Старовойтова.

Вона також додає, що скасування системи "Шлях" для водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів, суттєво ускладнює перетин кордону для таких осіб і радить заздалегідь перевірити, чи є у вас законні підстави для цього, щоб уникнути можливих правових наслідків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував систему "Шлях", що суттєво обмежило можливість виїзду для чоловіків-водіїв. Відтепер перетнути кордон можна лише за загальними підставами.