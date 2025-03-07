Система "Шлях" больше не доступна. Что теперь нужно для пересечения границы водителям и когда заработает альтернатива для волонтеров?

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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №57, регулирующее порядок пересечения государственной границы. Отныне водители, осуществляющие перевозки гуманитарных и медицинских грузов, больше не смогут выезжать за границу через систему "Шлях". Это означает, что для законного выезда необходимо иметь другие основания, предусмотренные законодательством. Адвокат АО Verity Group Дарья Старовойтова рассказала Фокусу, как выезжать за границу водителям, которые перевозят гуманитарную помощь, пока новый механизм не введен.

Как заявили в Минсоцполитики, новый механизм выезда водителей-гуманитарщиков сейчас прорабатывается. Там создали рабочую группу по подготовке предложений по проблемным вопросам получения, предоставления, оформления и распределения гуманитарной помощи в условиях военного положения и контроля за ее целевым использованием.

Произошли изменения в порядке выезда водителей за гуманитарными и медицинскими грузами

Без системы "Шлях": что изменилось

Ранее процедура выезда водителей, перевозящих гуманитарную помощь, предусматривала регистрацию в системе "Шлях". Внесение водителей в эту базу осуществлялось Министерством развития общин и территорий или областными военными администрациями. Однако с учетом изменений такие полномочия у этих органов отменены.

Теперь для пересечения границы водителям необходимо иметь другие законные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Основанием для выезда за границу военнообязанных мужчин является наличие военного освобождения или отсрочки от мобилизации Фото: ГПСУ

Среди основных оснований для выезда за границу военнообязанных мужчин остаются:

инвалидность или необходимость сопровождения лица с инвалидностью;

выезд на обучение или постоянное место жительства за границей;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

наличие военного освобождения или отсрочки от мобилизации.

После отмены системы "Шлях" для пересечения границы водителям-волонтерам необходимо иметь другие законные основания

"Стоит отметить, что отдельного механизма для выезда водителей гуманитарных и медицинских грузов пока не разработано. Правительство поручило Министерству социальной политики совместно с Министерством обороны рассмотреть возможность создания такого механизма в будущем", — говорит в комментарии Фокусу адвокат АО Verity Group Дарья Старовойтова.

Она также добавляет, что отмена системы "Шлях" для водителей, осуществляющих перевозки гуманитарных и медицинских грузов, существенно усложняет пересечение границы для таких лиц и советует заранее проверить, есть ли у вас законные основания для этого, чтобы избежать возможных правовых последствий.

Напомним, Кабинет министров отменил систему "Шлях", что существенно ограничило возможность выезда для мужчин-водителей. Отныне пересечь границу можно только по общим основаниям.