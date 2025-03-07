"Плюс" две категории: какие новые основания для пересечения границы военнообязанными (документ)

Правительство увеличило количество категорий украинцев, которые получили право выезда за границу, рассказал нардеп Алексей Гончаренко. Речь идет о гражданах с оформленной отсрочкой от мобилизации.

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Кабинет Министров подготовил постановление, которое меняет правила пересечения границы для военнообязанных граждан. В нормативно-правовом акте добавили еще две категории людей с отсрочкой от мобилизации, которые теперь будут иметь разрешение на выезд за границу. Речь идет о родственниках тех, кто погиб или пропал без вести во время вторжения Российской Федерации. О деталях постановления народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале.

Пересечение границы — детали постановления Кабмина

Гончаренко пояснил, что постановление касается права на пересечение границы для людей, упомянутых в статье 23 закона о мобилизации, а именно — в части 3 в пунктах 3-5. Нардеп уточнил, что к существующим добавилось еще две категории лиц с правом выезда.

Кто получил право выезда за границу согласно правительственному постановлению:

граждане, которые оформили отсрочку и имеют родственников, погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

граждане с отсрочкой, родственники которых посмертно получили звание Герой Украины.

В документе указано, кем может приходиться погибший — это "муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра".

Нардеп опубликовал пять страниц проекта постановления, которое вносит изменения в "Правила пересечения границы". Можно увидеть, что меняются формулировки статьи 2-6, которая касалась второго и третьего абзацев части третьей статьи 23 закона о мобилизации. Теперь речь идет не о двух абзацах, а о трех пунктах.

Пересечение границы — постановление КМ 7 марта, страница 1

Пересечение границы — постановление КМ 7 марта, страница 2

Пересечение границы — постановление КМ 7 марта, страница 3

Пересечение границы — постановление КМ 7 марта, страница 4

Пересечение границы — постановление КМ 7 марта, страница 5

На правительственном портале пока не опубликовали постановление, о котором сообщил нардеп Гончаренко.

Отметим, ранее правительство обновило правила пересечения границы для людей, которые оформляли разрешения через систему "Шлях" или через Министерство культуры. Например, 26 февраля Кабмин сообщил, что закрыл систему "Шлях": с того времени граждане, привлеченные для перевозки гуманитарных грузов, должны иметь отсрочку от мобилизации и право выезда на общих основаниях. Фокус пообщался с адвокатом АО Verity Group Дарьей Старовойтовой, которая объяснила детали нового решения. По ее словам, над новыми правилами работают в Минсоцполитики, но постановления еще нет.

Напоминаем, 27 февраля Минкульт запретил выезд за границу работникам культуры и журналистам: чиновники объяснили, почему так произошло. Впрочем, уже 6 марта запрет отменили, поскольку обновили правила для людей этой категории.