Мобілізація 2025: як можуть покарати, якщо не прийти на призначену ВЛК

Українці отримали можливість оформлювати направлення на медогляд онлайн. У Міноборони пояснили нюанс, в якому випадку можна не з’явитись вчасно й навіть наступного дня, а коли неявка на ВЛК матиме наслідки.

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Під час мобілізації в Україні військовозобов’язаних направляють на ВЛК, щоб медики перевірили їхній стан здоров’я та встановили придатність до служби. У Міністерстві оборони розповіли, що буде, якщо не прийти на огляд.

У 2025 році Міноборони запустило електронне направлення на ВЛК у застосунку "Резерв+". Тепер в Україні запроваджують електронні постанови комісій, електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ та взаємодію з реєстром "Оберіг".

Мобілізація в Україні: в якому випадку можна не йти на ВЛК

Якщо чоловік сам захотів пройти медогляд, але не прийшов, його електронне направлення зберігає актуальність ще 15 днів (від дати, на яку був призначений візит). Якщо ж термін вийшов, військовозобов’язаний може подати запит знову й отримати нове направлення.

Зовсім інша ситуація, якщо громадянин отримав повістку на проходження ВЛК, після чого подав запит і отримав електронне направлення, але протягом 14 днів з призначеної дати не з’явився. В такому випадку дії військовозобов’язаного є порушеннями правил обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Мобілізація в Україні: як карають за неявку на ВЛК

Юрист Зорян Павлів пояснив, що покарання за порушення правил військового обліку регулює 210 стаття КУпАП. Під час воєнного стану санкція за цією статтею передбачає штраф на суму від 17000 до 25500 гривень.

Нагадаємо, в Асоціації міжнародних перевізників України заявили, що поліціянти й працівники ТЦК примусово знімають водіїв з міжнародних рейсів. При цьому автівки з товаром на сотні тисяч гривень просто кидають на узбіччі.

Адвокати пояснили, як діяти, якщо після мобілізації намагаються без навчань одразу відправити на фронт.