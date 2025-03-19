Людину на полігон, товар — на узбіччя: ТЦК знімають водіїв міжнародних рейсів, — Асоціація

Далекобійників забирають на полігони навіть у випадках, коли у них наявні всі необхідні документи. Це вже не перша подібна заява від організації.

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Працівники поліції і представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки примусово знімають водіїв з міжнародних рейсів. При цьому покинуті автівки з цінним вантажем залишаються без догляду. Про це заявила Асоціація міжнародних перевізників України (АсМАП).

В організації розповіли, що водій виконує міжнародний рейс з усіма відповідними документами, включаючи військово-облікові. Підприємство, де він офіційно працевлаштований, має постійну адресу, ліцензію, платить податки, уклало договори і має їх виконати. Чоловіку офіційно дозволено перетнути кордон, а в його машині вантаж, за збереження і доставку якого він несе відповідальність відповідно до міжнародних конвенцій та законодавства України.

"Але працівники поліції у присутності представників ТЦК та СП зупиняють водія, погрожуючи, заставляють вийти з машини (або витягають силоміць). Далі – місцевий ТЦК, медогляд. На наступний день водій вже має статус військовослужбовця і відправляється на навчальний полігон", — зазначили в організації.

Вантажівка з товаром на сотні тисяч гривень залишається на узбіччі. При цьому доставку товару не завершено, умови контракту не виконано, а за збереження вантажу і порушення терміну доставки ніхто не відповідає.

В Асоціації зазначили, що існує й інший варіант — водій через місяць-два повертається в Україну після виконання рейсу. При цьому при перетині кордону дізнається, що він у розшуку.

"Кінцевий результат такий же: водій – на полігоні. Завантажена вантажівка – біля пункту пропуску. Логістичні ланцюги розірвано. Замовники очікують на вантаж", — йдеться в повідомленні.

У будь-якому варіанті перевізник позбавляється можливості виконати положення Митного кодексу України про обов’язок міжнародного автоперевізника доставити товари.

"Виникає резонне питання: чи є нагальна потреба направляти водія, який проїхав сотні кілометрів, на проходження ВЛК, наприклад, у Кременці (Хмельницької області), де його зупинили представники ТЦК, чи все ж таки варто дати йому можливість закінчити рейс і пройти ВЛК за місцем постійної реєстрації чи працевлаштування", — додали в Асоціації міжнародних перевізників України.

Мобілізація водіїв міжнародних рейсів: реакція органів влади

АсМАП у своєму зверненні відмітила прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, Міністерство розвитку громад та територій України, Генеральний штаб та Сухопутні війська. На момент публікації матеріалу реакції від них не було.

Додамо, що організація не вперше робить подібну заяву. Зокрема, в квітні 2024 року асоціація зазначала про мобілізацію співробітниками ТЦК водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області вранці 19 березня чоловік вистрілив із травматичної зброї в працівника ТЦК. За словами очевидців, співробітники військкомату і поліція спочатку побили його ногами, а чоловік ледь стояв на ногах.

Додамо, що цього ж дня стало відомо, що у Харкові працівники військкомату начебто збили велосипедиста. Зазначається, що подібні інциденти в місті стають все частіше.