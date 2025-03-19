Человека на полигон, товар — на обочину: ТЦК снимают водителей международных рейсов, — Ассоциация

Дальнобойщиков забирают на полигоны даже в случаях, когда у них имеются все необходимые документы. Это уже не первое подобное заявление от организации.

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Работники полиции и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки принудительно снимают водителей с международных рейсов. При этом брошенные машины с ценным грузом остаются без присмотра. Об этом заявила Ассоциация международных перевозчиков Украины (АсМАП).

В организации рассказали, что водитель выполняет международный рейс со всеми соответствующими документами, включая военно-учетные. Предприятие, где он официально трудоустроен, имеет постоянный адрес, лицензию, платит налоги, заключило договоры и должно их выполнить. Мужчине официально разрешено пересечь границу, а в его машине груз, за сохранность и доставку которого он несет ответственность в соответствии с международными конвенциями и законодательством Украины.

"Но работники полиции в присутствии представителей ТЦК и СП останавливают водителя, угрожая, заставляют выйти из машины (или вытаскивают силой). Далее — местный ТЦК, медосмотр. На следующий день водитель уже имеет статус военнослужащего и отправляется на учебный полигон", — отметили в организации.

Грузовик с товаром на сотни тысяч гривен остается на обочине. При этом доставка товара не завершена, условия контракта не выполнены, а за сохранность груза и нарушение срока доставки никто не отвечает.

В Ассоциации отметили, что существует и другой вариант — водитель через месяц-два возвращается в Украину после выполнения рейса. При этом при пересечении границы узнает, что он в розыске.

"Конечный результат такой же: водитель — на полигоне. Загруженный грузовик — возле пункта пропуска. Логистические цепи разорваны. Заказчики ожидают груз", — говорится в сообщении.

В любом варианте перевозчик лишается возможности выполнить положения Таможенного кодекса Украины об обязанности международного автоперевозчика доставить товары.

"Возникает резонный вопрос: есть ли насущная необходимость направлять водителя, который проехал сотни километров, на прохождение ВВК, например, в Кременце (Хмельницкой области), где его остановили представители ТЦК, или все же стоит дать ему возможность закончить рейс и пройти ВВК по месту постоянной регистрации или трудоустройства", — добавили в Ассоциации международных перевозчиков Украины.

Мобилизация водителей международных рейсов: реакция органов власти

АсМАП в своем обращении отметила премьер-министра Украины Дениса Шмагаля, Министерство развития общин и территорий Украины, Генеральный штаб и Сухопутные войска. На момент публикации материала реакции от них не было.

Добавим, что организация не впервые делает подобное заявление. В частности, в апреле 2024 года ассоциация отмечала о мобилизации сотрудниками ТЦК водителей грузовиков, осуществляющих международные рейсы.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области утром 19 марта мужчина выстрелил из травматического оружия в работника ТЦК. По словам очевидцев, сотрудники военкомата и полиция сначала избили его ногами, а мужчина едва стоял на ногах.

Добавим, что в этот же день стало известно, что в Харькове работники военкомата якобы сбили велосипедиста. Отмечается, что подобные инциденты в городе становятся все чаще.