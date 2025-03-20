Мобилизация 2025: как могут наказать, если не прийти на назначенную ВВК

Украинцы получили возможность оформлять направление на медосмотр онлайн. В Минобороны объяснили нюанс, в каком случае можно не явиться вовремя и даже на следующий день, а когда неявка на ВВК будет иметь последствия.

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Во время мобилизации в Украине военнообязанных направляют на ВВК, чтобы медики проверили их состояние здоровья и установили пригодность к службе. В Министерстве обороны рассказали, что будет, если не прийти на осмотр.

В 2025 году Минобороны запустило электронное направление на ВВК в приложении "Резерв+". Теперь в Украине вводят электронные постановления комиссий, электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ и взаимодействие с реестром "Оберіг".

Мобилизация в Украине: в каком случае можно не идти на ВВК

Если человек сам захотел пройти медосмотр, но не пришел, его электронное направление сохраняет актуальность еще 15 дней (от даты, на которую был назначен визит). Если же срок вышел, военнообязанный может подать запрос снова и получить новое направление.

Совсем другая ситуация, если гражданин получил повестку на прохождение ВВК, после чего подал запрос и получил электронное направление, но в течение 14 дней с назначенной даты не явился. В таком случае действия военнообязанного являются нарушениями правил учета, за что предусмотрена административная ответственность.

Мобилизация в Украине: как наказывают за неявку на ВВК

Юрист Зорян Павлив объяснил, что наказание за нарушение правил воинского учета регулирует 210 статья КУоАП. Во время военного положения санкция по этой статье предусматривает штраф на сумму от 17000 до 25500 гривен.

Напомним, в Ассоциации международных перевозчиков Украины заявили, что полицейские и работники ТЦК принудительно снимают водителей с международных рейсов. При этом машины с товаром на сотни тысяч гривен просто бросают на обочине.

Адвокаты объяснили, как действовать, если после мобилизации пытаются без учений сразу отправить на фронт.