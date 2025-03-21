Мобилизация 2025: кому грозит после 60 лет, — адвокат

Достигнув предельного возраста, украинцы имеют право уволиться со службы и сняться с воинского учета. Однако определенные категории военнослужащих будут служить на пять лет дольше.

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Мобилизация в Украине касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН 21 марта рассказала, могут ли призвать в ВСУ в еще более старшем возрасте.

Максимальный возраст мобилизации в Украине

Предельный возраст для рядовых, сержантов, младшего и старшего офицерского состава — 60 лет. То есть, как пояснила юрист, в 59 такого военнообязанного еще могут мобилизовать, а уже в 60 — нет.

Мобилизация в Украине: как сняться с учета

ТЦК массово рассылают повестки тем, кто стоит на воинском учете, но после достижения предельного возраста с него можно сняться.

Для этого необходимо предпринять следующие шаги:

самостоятельно прийти в военкомат;

предоставить паспорт и военно-учетный документ;

подать соответствующее заявление.

После снятия с учета мужчине не будут иметь права выписывать повестки.

Если же 60-летнему украинцу вручили повестку, юрист советует прийти в ТЦК, сообщить о достижении предельного возраста и желании сняться с учета. Если же человека незаконно мобилизовали в 60 лет, он имеет право обратиться с рапортом об увольнении.

Мобилизация в Украине: кого призывают после 60

Военнообязанными до 65 лет вместо 60 по закону являются только представители высшего офицерского состава — генералы, бригадные генералы, генерал-майоры и генерал-лейтенанты. Людей с соответствующими званиями могут мобилизовать в соответствии с этим предельным возрастом.

Кроме того, служба может быть продлена еще на пять лет после предельного возраста для военных, которые имеют высокий уровень подготовки и много опыта. Важный нюанс — ВВК они должны быть признаны годными, и оставаться в армии добровольно. То есть опытные защитники могут служить до 65-летия, но это — не принудительно.

Напомним, в Минобороны рассказали, как наказывают военнообязанных, которые получили направление на ВВК и не явились на медосмотр.

Верховный суд в Украине признал мобилизацию необратимой, даже если она была осуществлена с нарушениями со стороны ТЦК, отрицая право на увольнение со службы в таком случае. Судья Андрей Загороднюк объяснил, означает ли это, что все незаконно мобилизованные не смогут покидать армию.