Бережіть голову. Вчені виявили, що прогулянки з собакою підвищують ризик черепно-мозкових травм

Дослідники дійшли несподіваного відкриття і тепер просять власників улюбленців бути обережнішими під час прогулянок.

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Цікаве дослідження провели вчені з Університету Джона Гопкінса. Вони зібрали дані про власників собак у період з 2001 по 2020 рік та вивчили травми, з якими власники улюбленців зверталися за допомогою до лікарень, пише SciTechDaily.

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Зазначимо, що у дослідженні розглядалися лише ті травми, які були отримані під час прогулянок з улюбленцями. Статистика свідчить про те, що найчастіше власники собак зверталися за допомогою з трьома видами травм:

переломи пальців;

черепно-мозкові травми (ЧМТ);

розтягнення чи деформація плеча.

Вчені зазначають, що найчастіше за допомогою зверталися жінки, а також власники собак у віці 65 років та старше. Саме ці категорії власників улюбленців опинилися у найвразливішому становищі. Зазначимо, що останніми роками через пандемію коронавірусу кількість власників собак значно збільшилася. Попри те, що вигул улюбленця є рутинним заняттям, дослідники тепер припускають, що він є травмонебезпечним, принаймні, для деяких груп.

Статистика свідчить, що з 2001 по 2020 роки до відділень невідкладної допомоги звернулися майже 430 000 осіб із травмами, які були отримані під час прогулянки з улюбленцем. Майже половина всіх, хто звернувся, були у віці від 40 до 64 років, а 75% травмованих були жінками.

Вчені зазначають, що більшість травм було отримано через падіння після того, як їх потягли чи заплутали у повідці улюбленці. Найбільш поширеними травмами стали перелом пальця, ЧМТ та пошкодження плеча. До того ж ЧМТ і перелом стегна виявилися найбільш поширеними серед пацієнтів віком 65 років і більше.

Дослідники також виявили, що черепно-мозкові травми, виявлені у цьому дослідженні, також включали, як струс мозку, так і внутрішні травми голови без струсу:

забій головного мозку;

епідуральна гематома (кровотеча над зовнішньою оболонкою мозку);

субдуральна гематома (крововиливи під зовнішню оболонку мозку).

Дослідження також показало, що жінки вдвічі частіше травмувалися під час прогулянки із собаками, ніж чоловіки. А люди похилого віку втричі частіше падали, удвічі частіше отримували переломи й на 60% частіше отримували ЧМТ, ніж молодші люди.

Вчені також зазначають, що за останні два десятиліття кількість травм, отриманих під час прогулянок із собаками, збільшилась більш ніж у 4 рази. Дослідники стверджують, що ця тенденція може бути пов'язана з одночасним зростанням кількості власників собак та заохоченням вигулу собак для покращення фізичної форми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ефективний спосіб покликати кішку: два сигнали працюють у зв'язці.