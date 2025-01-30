Кохана Енріке Іглесіаса вперше за два роки з'явилася на публіці: що з нею не так

Колишня тенісистка веде закритий спосіб життя, зосередившись на сім'ї та вихованні дітей.

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43-річна російська тенісистка і фотомодель, колишня перша ракетка світу в парному розряді Анна Курникова, яка вже понад 20 років перебуває у стосунках з іспанським співаком Енріке Іглесіасом, уперше за два роки з'явилася на публіці в Майамі й одразу ж стривожила фанатів. Багатодітна мати пересувалася на інвалідному візку, а її права нога була в гіпсі, пише People.

Анна приїхала в торговий центр просто неба Bal Harbour Shops. З нею були її доньки – семирічна Люсі та 4-річна Мері. Брат-близнюк Люсі їх не супроводжував. Невідома жінка штовхала інвалідний візок Курнікової по парковці, коли група заходила в магазини в Маямі.

Курникова пішла зі спорту в 21 рік через постійні травми. Вона грала в професійний теніс вісім років, перш ніж завершити кар'єру.

З Енріке Анна познайомилася 2001 року на зйомках його кліпу "Escape".

"Відео змінило моє життя способами, про які я навіть не думав. Коли ми зустрілися — хоча вона прийшла зі світу спорту — в якомусь сенсі ми ніби зрозуміли одне одного. Вона знала, який мій світ. Я нібито знав, який її світ. Так що це розуміння дуже допомогло", — згадував Іглесіас.

Пара дуже довго тримала свої стосунки в секреті.

"Ми просто почали потроху налагоджувати зв'язок і ставали дедалі сильнішими і сильнішими. Ви вчитеся по ходу справи. У вас бувають хороші часи, погані часи, і якщо ви зможете пережити погані часи, то настануть дійсно хороші часи. Багато хто каже: "О, ну, я знаю, що це та людина, з якою я проведу залишок свого життя". Я з цим згоден, але водночас ви ніколи не знаєте, куди вас приведе життя і що може статися", — відверто говорив артист.

Вперше ставши батьком після народження близнюків, Іглесіас захоплено розповідав про батьківство на сцені свого концерту в Будапешті.

"Я став батьком 12 тижнів тому, і я можу з упевненістю сказати вам дві речі: я люблю своїх дітей! Я дуже їх люблю", – зізнався він.

Під час народження третьої дитини артист підтримував дружину і перерізав пуповину.

Чи одружилася пара, достеменно невідомо, але в профілі Instagram Анна вказала подвійне прізвище – Курникова Іглесіас. У 2023 році ходили чутки, що вони таємно одружилися.

Колишня спортсменка нечасто балує шанувальників сімейними фото, проте 16 червня минулого року опублікувала фотографії Енріке з їхніми дітьми, привітавши його з Днем батька.

Раніше Фокус писав, що Курникова п'ять годин розважала військовослужбовців США в Іраку.