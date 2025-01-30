Возлюбленная Энрике Иглесиаса впервые за два года появилась на публике: что с ней не так

Бывшая теннисистка ведет закрытый образ жизни, сосредоточившись на семье и воспитании детей.

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43-летняя российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова, которая уже более 20 лет состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом, впервые за два года появилась на публике в Майами и тут же встревожила фанатов. Многодетная мать передвигалась на инвалидной коляске, а ее правая нога была в гипсе, пишет People.

Анна приехала в торговый центр под открытым небом Bal Harbour Shops. С ней были ее дочери – семилетняя Люси и 4-летняя Мэри. Брат-близнец Люси их не сопровождал. Неизвестная женщина толкала инвалидную коляску Курниковой по парковке, когда группа заходила в магазины в Майами.

Курникова ушла из спорта в 21 год из-за постоянных травм. Она играла в профессиональный теннис восемь лет, прежде чем завершить карьеру.

С Энрике Анна познакомилась в 2001 году на съемках его клипа "Escape".

"Видео изменило мою жизнь способами, о которых я даже не думал. Когда мы встретились – хотя она пришла из мира спорта – в каком-то смысле мы как бы поняли друг друга. Она знала, каков мой мир. Я как бы знал, каков ее мир. Так что это понимание очень помогло", – вспоминал Иглесиас.

Пара очень долго держала свои отношения в секрете.

"Мы просто начали понемногу налаживать связь и становились все сильнее и сильнее. Вы учитесь по ходу дела. У вас бывают хорошие времена, плохие времена, и если вы сможете пережить плохие времена, то настанут действительно хорошие времена. Многие говорят: "О, ну, я знаю, что это тот человек, с которым я проведу остаток своей жизни". Я с этим согласен, но в то же время вы никогда не знаете, куда вас приведет жизнь и что может произойти", – откровенничал артист.

Впервые став отцом после рождения близнецов, Иглесиас восторженно рассказывал об отцовстве на сцене своего концерта в Будапеште.

"Я стал отцом 12 недель назад, и я могу с уверенностью сказать вам две вещи: я люблю своих детей! Я очень их люблю", – признался он.

Во время рождения третьего ребенка артист поддерживал жену и перерезал пуповину.

Поженилась ли пара, доподлинно неизвестно, но в профиле Instagram Анна указала двойную фамилию – Курникова Иглесиас. В 2023 году ходили слухи, что они тайно поженились.

Бывшая спортсменка нечасто балует поклонников семейными фото, однако 16 июня прошлого года опубликовала фотографии Энрике с их детьми, поздравив его с Днем отца.

Ранее Фокус писал, что Курникова пять часов развлекала военнослужащих США в Ираке.