Енріке Іглесіас і Анна Курникова таємно одружилися через 20 років стосунків

Про весілля знаменитостей випадково проговорився брат співака, Хуліо Іглесіас-молодший.

Related video

Співак Енріке Іглесіас і тенісистка Анна Курникова таємно одружилися. Пара познайомилася 2001 року. Про весілля вони офіційно не повідомляли, про нього випадково проговорився старший брат виконавця, співак Хуліо Іглесіас-молодший. Про це пише Marca.

Хуліо Іглесіас-молодший, старший син знаменитого іспанського співака, виступав на телешоу Sonsoles Oneg. Обговорюючи весілля їхньої зведеної сестри Тамари Фалько з Іньїго Онієвою, Хуліо ненавмисно підтвердив, що Енріке тепер дійсно офіційно одружений чоловік.

Енріке Іглесіас і Анна Курникова з дітьми Фото: annakournikova/instagram

Обмовка застала всіх зненацька, особливо ведучого Sonsoles Onega.

Хуліо повідомив, що Енріке вирішив не бути присутнім на весіллі Тамари, пояснивши це тим, що його брат просто не любить такі публічні заходи, а потім зізнався, що Енріке не був присутній на власному весіллі. І більше не повідомив жодних подробиць. Самі Енріке та Анна нечасто оновлюють свої соцмережі і там немає жодних звісток про одруження.

Історія кохання Енріке Іглесіаса та Анни Курникової почалася ще 2001 року, коли вони познайомилися під час знімання кліпу на його хіт "Escape".

Кліп Енріке Іглесіаса на пісню Escape

Інсайдери розповідали, що між ними одразу проскочила іскра, і вони почали зустрічатися. У той час йому було 26 років, а їй було 20, і вона була на піку своєї тенісної кар'єри. У 2002 році пара вперше вийшла у світ, відвідавши церемонію MTV Video Music Awards.

До Іглесіаса Курникова зустрічалася з хокеїстом Павлом Буре. А також була одружена з гравцем NHL Сергієм Федоровим. У 2003 році в журналі The Hockey News з'явилося підтвердження від самого хокеїста про те, що таємне весілля було, але пара швидко розлучилася.

Іглесіас, серед інших, зустрічався з Дженніфер Лав Г'юїтт і Крістіною Агілерою.

Стосунки Іглесіаса і Курникової ніколи не були публічними. І вони не давали інтерв'ю.

У 2004 році вперше з'явилися чутки про їхні можливі заручини. У Анни з'явилася каблучка з рожевим діамантом на пальці.

У 2007-му Енріке заявив в інтерв'ю шведській газеті Aftonbladet, що розійшовся з тенісисткою. "Ми в розлученні. Зараз я самотній, але в цьому немає нічого страшного", — розповів співак. А потім заявив, що пожартував. Ще раз він так "пожартував" 2014 року під час концерту в Лос-Анджелесі.

Енріке Іглесіас і Анна Курникова 2010 року Фото: Getty Images

У 2008 році Анна Курникова заявила, що вони з Енріке ніколи не зв'яжуть себе узами шлюбу. Але зазначила, що хотіла б завести дітей, тому що їй подобається піклуватися про когось.

У 2017 році у них народилися близнюки Ніколас і Люсі. Два роки потому в Енріке та Анни народилася дочка Мері.

Енріке Іглесіас із дітьми Фото: Instagram enriqueiglesias

Відтоді їх вважають щасливою і відданою сім'єю, яка приховує своє особисте життя від сторонніх очей. У соцмережах вкрай рідко з'являються їхні спільні фото. Анна Курникова та Енріке Іглесіас часто постять знімки дітей і не більше.

Нагадаємо, Енріке — молодша дитина з трьох дітей Хуліо Іглесіаса і його першої дружини Ісабель Прейслер. 28 серпня 2010 року Хуліо Іглесіас оголосив про своє одруження з колишньою моделлю Мірандою Рейнсбургер після 20 років стосунків. У пари — п'ятеро дітей.

Раніше Енріке Іглесіас і Анна Курникова поділилися спільним знімком, показавши своїх трьох дітей.