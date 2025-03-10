Блогер Боярський потрапив у ДТП і опинився з травмою у лікарні, — соцмережі (фото, відео)

Блогер, який задав тренд на слово «чіназес», їхав на мопеді. Після аварії йому наклали гіпс.

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Український блогер Андрій (Андре) Боярський, який, вважається, одним з першим почав вживати слово "чіназес" і поширив цей тренд в інтернеті, нібито потрапив у ДТП. Публікації про це з’явились на його сторінці в Instagram 9 березня.

З оприлюднених кадрів не зрозуміло, що саме сталося на дорозі, але чутно, як Боярський кричить: "Машина". Зазначається, що він "потрапив у ДТП на мопеді". На місце події приїхали друзі блогерів та поліція.

Одразу після аварії Боярський стояв на обох ногах, але поскаржився на біль у нозі, хоча демонстрував, як рухав нібито пошкодженою кінцівкою. Згодом його доставили у лікарню, де медики зробили рентген-знімки.

Кадри з соцмереж Фото: Скриншот Кадри з соцмереж Фото: Скриншот

З’ясувалось, що блогер зламав ногу. Пошкоджену кінцівку зафіксували за допомогою гіпсу, з яким Боярському доведеться ходити 1,5 місяця.

З показаного у соцмережах зрозуміло, що під час перебування у лікарні він пересувався на кріслі колісному або на медичній каталці. Поза стінами закладу він пересувався на милицях.

Кадри з соцмереж Фото: Скриншот Кадри з соцмереж Фото: Скриншот

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