Зірка "Ліги сміху" Стадницький опинився в розшуку ТЦК: як це сталося (відео)

Актор команди "VIP Тернопіль" Тарас Стадницький зізнався, що поки не думав про мобілізацію. За його словами, у травні 2023 року його зняли з військового обліку.

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Український комік, актор, учасник "Ліги сміху" у складі "VIP Тернопіль" Тарас Стадницький розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ до України потрапив у розшук територіального центру комплектування та соціального обслуговування через плутанину в документах. Про це він сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, опублікованому 7 березня.

Тарас Стадницький розповів, як потрапив у розшук ТЦК. На відео з 01:19:47

За словами 41-річного актора, він пройшов усі необхідні для мобілізації процедури ще до повномасштабної війни. Проте після 24 лютого він зайнявся плетінням маскувальних сіток і зборами коштів для військовослужбовців і вирішив, що буде робити свій внесок як волонтер. За кілька місяців комік отримав повідомлення про розшук.

"Потім мені влітку 2022 року прийшла повістка, тобто розшук, бо я не живу на тому місці, де я зареєстрований по документах, я живу на іншій квартирі. І я з цією повісткою прийшов в ТЦК і кажу: дивіться, мої номери телефону є в усіх державних структурах, можна було подзвонити", — сказав Тарас Стадницький.

Гуморист розповів, що пройшов усі етапи військово-лікарської комісії та ТЦК і знятий з обліку у травні 2023 року.

Аліна Доротюк запитала в актора, чи є в нього страх іти воювати.

"Мені здається, що якщо в тебе нема страху — то це якісь є певні питання до людини. Але якщо ти нормально підготовлений, якщо ти знаєш якусь там базу і військову, і медичну, то, можливо, цей страх можна трошки якимось чином приглушити", — відповів Стадницький.

Комік додав, що поки не думав про мобілізацію.

Нагадаємо, до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення приєднався актор "Ліги сміху" Віктор Розовий, учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна". Гуморист служив у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та отримав важке поранення у березні 2024 року на Авдіївському напрямку. 28 січня 2025 року він повідомив, що став ведучим YouTube-проєкту від 3-ї ОШБр.

20 лютого тренер "Ліги сміху", актор і гуморист Ігор Ласточкін повідомив, що приєднався до ЗСУ. Він опублікував у соцмережі фото з військовим квитком й автоматом.

20 лютого Тарас Стадницький пояснював, чому наразі не планує мобілізуватися. Він сказав, що активно допомагає військовим як волонтер, і пригадав вислів 26-го президента США Теодора Рузвельта: "Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є".