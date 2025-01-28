Віктор Розовий став ведучим YouTube-проєкту від Третьої штурмової: про що нове шоу (відео)

Військові надсилають Віктору Розовому меми та смішні відео на військову тематику, які він коментує у жартівливій формі.

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Військовослужбовець Збройних сил України та комік Віктор Розовий, який отримав важке поранення на Авдіївському напрямку у березні 2024 року, повернувся до роботи та став ведучим нового гумористичного проєкту від Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Пілотний випуск "Розовий reacts" оприлюднений на YouTube-каналі "ДВІЖ".

"Віктор Розовий повертається після довгої перерви, щоб розривати ефір своїм фірмовим гумором та армійськими жартами. Ми запускаємо новий формат і в першому випуску Розовий коментує військові меми й відео від бійців Трійки", — йдеться у підписі до відео.

На самому відео Розовий переглядає відео та меми, які надіслали бійці 3-ї ОШБр та коментує їх у жартівливій формі.

"Сьогодні я буду дивитись (відео, — ред.) і щось там говорити. Отакий ось формат невигадливий. Ну, а що ви хотіли? Я — трьохсотий. Я маю право на все", — говорить у підводці до першого випуску сам Віктор.

Зокрема, у пілотному випуску Розовий переглянув меми про самовільне залишення частин, операторів FPV-дронів та інші актуальні військові теми.

Повернення Віктора до активної роботи також відзначив заступник командира 3-ї ОШБр, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

"Вітаю Вітю Розового з поверненням до активної роботи. Після дуже важкого поранення. Реабілітація ще триває, але на екранах вже можемо бачити", — написав Жорін.

Нагадаємо, Віктор Розовий став переможцем рейтингу Фокусу "Українець року-2024".

У листопаді 2024 стало відомо, що Віктор Розовий повернувся до "Ліги Сміху".