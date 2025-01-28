Виктор Розовый стал ведущим YouTube-проекта от Третьей штурмовой: о чем новое шоу (видео)

Военные присылают Виктору Розовому мемы и смешные видео на военную тематику, которые он комментирует в шутливой форме.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины и комик Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на Авдеевском направлении в марте 2024 года, вернулся к работе и стал ведущим нового юмористического проекта от Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Пилотный выпуск "Розовый reacts" обнародован на YouTube-канале "ДВИЖ".

"Виктор Розовый возвращается после долгого перерыва, чтобы разрывать эфир своим фирменным юмором и армейскими шутками. Мы запускаем новый формат и в первом выпуске Розовый комментирует военные мемы и видео от бойцов Тройки", — говорится в подписи к видео.

На самом видео Розовый просматривает видео и мемы, которые прислали бойцы 3-й ОШБр и комментирует их в шутливой форме.

"Сегодня я буду смотреть (видео, — ред.) и что-то там говорить. Вот такой вот формат незатейливый. Ну, а что вы хотели? Я — трехсотый. Я имею право на все", — говорит в подводке к первому выпуску сам Виктор.

В частности, в пилотном выпуске Розовый просмотрел мемы о самовольном оставлении частей, операторов FPV-дронов и другие актуальные военные темы.

Возвращение Виктора к активной работе также отметил заместитель командира 3-й ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Поздравляю Витю Розового с возвращением к активной работе. После очень тяжелого ранения. Реабилитация еще продолжается, но на экранах уже можем видеть", — написал Жорин.

Напомним, Виктор Розовый стал победителем рейтинга Фокуса "Украинец года-2024".

В ноябре 2024 стало известно, что Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха".