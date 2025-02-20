Актор "Ліги сміху" пояснив, чому наразі не планує мобілізуватися (фото)

Тарас Стадницький активно допомагає українським захисникам. Шоумен пригадав цитату Теодора Рузвельта.

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41-річний український актор та гуморист Тарас Стадницький розповів, чому поки не планує мобілізуватися до лав ЗСУ. Шоумен дав інтервʼю "24 каналу".

Зірка "Ліги сміху", який грав Володьку в команді "VIP Тернопіль", з початку повномасштабної війни активно допомагає армії та збирає кошти на потреби захисників. Втім, за його словами, сам актор поки не збирається мобілізуватися.

"Поки допомагаю колегам, брату та родичам, які на фронті. А ще військовим, які надсилають нам запити", — розповів Тарас Стадницький.

Тарас Стадницький допомагає українським захисникам

Гуморист додав, що намагається робити в тилу все, що від нього залежить. Зокрема, актор згадав вислів 26-го президента США, яким керується останнім часом.

"Кажуть, що Теодору Рузвельту належить фраза: "Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є". Ось нею й намагаюся керуватися", — зазначив Стадницький.

Як відомо, у гумориста воює брат Роман.

Тарас Стадницький з батьками та братом

"Роман вже майже два роки як воює, і сьогодні для тих, хто хотів би мене привітати — пропоную закинути свої привітання на банку для потреб його підрозділу. Я не особливо робив збори для брата, бо щось закривають своїм коштом, щось перекриваємо ми самі родинно та сімейно, посильно долучається церковна громада нашої сільської церкви", — розповідав Тарас Стадницький.

Нагадаємо, співак Міша Крупін долучився до лав ЗСУ.

Також Фокус писав про одкровення актора-військового Максима Девізорова щодо його розлучення.