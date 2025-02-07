"Зрада від дівчини, яку кохав": актор-військовий Девізоров уперше назвав причину розлучення (фото)

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко одружилися у 2022. Через два роки пара оголосила про розлучення, а акторка народила дитину.

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Актор-військовий Максим Девізоров уперше назвав причину розлучення з акторкою Світланою Гордієнко. Про це зірка серіалу "Перші ластівки" розповів в інтервʼю УНІАН.

Девізоров зізнався, що розрив стосунків з Гордієнко став складним періодом у його житті. Актор розкрив, що їхня історія закінчилася через зраду з боку ексдружини. Втім, пережитий досвід підштовхнув актора до створення нової вистави "І в горі, і в радості".

"Я вирішив попрацювати з подією, яка мене просто винесла свого часу – звістка про розлучення та зраду від дівчини, яку я на той момент кохав. Тому в п'єсі є моменти, що взяті з життя, але також є місце і художній вигадці. Важко переживав розлучення. Як бачите, поки живий", — розповів Максим Девізоров.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Зірка фільму "Мирний-21" також розповів, що зрада у стосунках перегукується для нього з російсько-українською війною.

"Уявіть, мій стан, коли я багато місяців шукаю можливості перевестись в тил, щоб бути ближче до коханої людини, а виявляється все даремно… Без сумніву, тут є про що поговорити… Взагалі, така неспровокована несправедливість перегукується з ходом цієї війни. Хай як би не було боляче, але я вже навчився приймати, що інколи люди обирають не ту сторону", — зазначив актор.

Відповідати прямо на запитання, чи спілкується він з колишньою дружиною, військовий не став.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров одружилися у 2022 році. Тоді актор відпросився зі служби. Втім, уже за два роки стало відомо, що акторська пара не разом, а за місяць після новин про розлучення Світлана народила первістка. Судячи з її соцмереж, по батькові сина "Романович".

Наразі Гордієнко живе у Великій Британії.

Світлана Гордієнко народила первістка

Нагадаємо, Максим Девізоров різко висловився про колишню дружину.

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