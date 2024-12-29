"Гниле яблуко": актор-військовий Девізоров різко висловився про колишню дружину

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко одружилися на початку повномасштабної війни. Уже у 2024 стало відомо про розлучення пари, а акторка народила первістка.

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Український актор та військовий Максим Девізоров різко висловився про свою колишню дружину Світлану Гордієнко. Зірка серіалу "Перші ластівки" дав інтервʼю Oboz.ua.

Актор зізнався, що на його життєвому шляху трапилась не та людина – "гниле яблуко". Девізоров додав, що наразі вони не підтримують зв'язок, а він не бачить у цьому сенсу.

"Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити, добре? Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу", — зазначив актор.

Зокрема, військовий відповів, що наразі його серце вільне.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Гордієнко та Девізоров одружилися у 2022 році. Тоді актор відпросився зі служби. Втім, уже за два роки стало відомо, що акторська пара не разом, а за місяць після новин про розлучення Світлана народила первістка. Судячи із соцмереж зірки екрану, по батькові її сина "Романович".

Наразі кадри з весілля зникли з акаунтів і Максима, і його колишньої дружини. Тим часом акторка все частіше ділиться фото зі своїм первістком. Також на сторінці акторки зазначено, що наразі вона живе у Великій Британії.

Світлана Гордієнко стала мамою

Нагадаємо, Христина Соловій розповіла про стосунки із Сергієм Жаданом.

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