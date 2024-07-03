Христина Соловій розповіла про стосунки із Сергієм Жаданом (відео)

На початку весни 2024 стало відомо про розставання пари. Уперше чутки про їхній роман зʼявилися майже за рік до цього.

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Українська співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки з письменником Сергієм Жаданом після розриву. Подробицями артистка поділилася в розмові з "Наше радіо".

Зокрема, зірка сцени зізналася, що вони з Жаданом залишилися "в непоганих стосунках" після того, як стало відомо про розставання пари. Вони тримали свої стосунки подалі від уваги публіки, проте в інтервʼю Маші Єфросиніній Соловій відверто розповіла, що закохалася в іншого чоловіка, поки зустрічалася з письменником.

Також співачка зізналася, що хотіла би підтримувати хороші стосунки з усіма колишніми.

"Це вміння, якому я завжди хотіла навчитися. Я просто сприймаю кожну людину як учителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає", — зазначила Христина.

Христина Соловій

Навесні 2023 стало відомо про друге розлучення Сергія Жадана. Він закінчив стосунки з Куніциною Іриною, з якою одружився у 2009 році. Від їхнього союзу підростає донька Марія.

Одночасно з новинами про друге розлучення українського письменника в мережі почали ширитися чутки про ймовірний роман Жадана та Христини Соловій. Їх помітили під час прогулянки за руки, проте офіційно співачка та письменник тоді не коментували домислів фанатів.

Христина Соловій та Сергій Жадан

Після цього вони частіше стали зʼявлятися на публіці та навіть записали скандальний кліп.

Офіційно про стосунки пари стало відомо вже після їхнього розриву.

Також Фокус писав про публічну сварку Христини Соловій та Маші Єфросиніної.