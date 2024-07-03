Христина Соловий рассказала об отношениях с Сергеем Жаданом (видео)

В начале весны 2024 года стало известно о расставании пары. Впервые слухи об их романе появились почти за год до этого.

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Украинская певица Христина Соловий рассказала о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом после разрыва. Подробностями артистка поделилась в разговоре с "Наше радіо".

В частности, звезда сцены призналась, что они с Жаданом остались "в неплохих отношениях" после того, как стало известно о расставании пары. Они держали свои отношения подальше от внимания публики, однако в интервью Маше Ефросининой Соловий откровенно рассказала, что влюбилась в другого мужчину, пока встречалась с писателем.

Также певица призналась, что хотела бы поддерживать хорошие отношения со всеми бывшими.

"Это умение, которому я всегда хотела научиться. Я просто воспринимаю каждого человека как учителя, который приходит в твою жизнь и что-то тебе дает", — отметила Христина.

Христина Соловий

Весной 2023 года стало известно о втором разводе Сергея Жадана. Он закончил отношения с Куницыной Ириной, на которой женился в 2009 году. От их союза подрастает дочь Мария.

Одновременно с новостями о втором разводе украинского писателя в сети начали распространяться слухи о вероятном романе Жадана и Христины Соловий. Их заметили во время прогулки за руки, однако официально певица и писатель тогда не комментировали домыслы фанатов.

Христина Соловий и Сергей Жадан

После этого они чаще стали появляться на публике и даже записали скандальный клип.

Официально об отношениях пары стало известно уже после их разрыва.

Также Фокус писал о публичной ссоре Христины Соловий и Маши Ефросининой.