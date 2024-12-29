"Гнилое яблоко": актер-военный Девизоров резко высказался о бывшей жене

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко поженились в начале полномасштабной войны. Уже в 2024 стало известно о разводе пары, а вскоре актриса родила первенца.

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Украинский актер и военный Максим Девизоров резко высказался о своей бывшей жене Светлане Гордиенко. Звезда сериала "Первые ласточки" дал интервью Oboz.ua.

Актер признался, что на его жизненном пути попался не тот человек — "гнилое яблоко". Девизоров добавил, что сейчас они не поддерживают связь, а он не видит в этом смысла.

"Я скажу одним предложением, и больше мы не будем об этом говорить, хорошо? Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы сейчас не поддерживаем никаких — это для меня не имеет смысла", — отметил актер.

В частности, военный ответил, что сейчас его сердце свободно.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Гордиенко и Девизоров поженились в 2022 году. Тогда актер отпросился со службы. Впрочем, уже через два года стало известно, что актерская пара не вместе, а через месяц после новостей о разводе Светлана родила первенца. Судя по соцсетям звезды экрана, отчество ее сына "Романович".

Сейчас кадры со свадьбы исчезли с аккаунтов и Максима, и его бывшей жены. Между тем актриса все чаще делится фото со своим первенцем. Также на странице актрисы указано, что сейчас она живет в Великобритании.

Светлана Гордиенко стала мамой

Напомним, Христина Соловий рассказала об отношениях с Сергеем Жаданом.

Также Фокус писал об известных украинцах, которые присоединились в ряды ВСУ в 2024 году.