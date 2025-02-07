"Измена от девушки, которую любил": актер-военный Девизоров впервые назвал причину развода (фото)

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко поженились в 2022. Через два года пара объявила о разводе, а актриса родила ребенка.

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Актер-военный Максим Девизоров впервые назвал причину развода с актрисой Светланой Гордиенко. Об этом звезда сериала "Первые ласточки" рассказал в интервью УНИАН.

Девизоров признался, что разрыв отношений с Гордиенко стал сложным периодом в его жизни. Актер раскрыл, что их история закончилась из-за измены со стороны экс-супруги. Впрочем, пережитый опыт подтолкнул актера к созданию нового спектакля "И в горе, и в радости".

"Я решил поработать с событием, которое меня просто вынесло в свое время — известие о разводе и измене от девушки, которую я на тот момент любил. Поэтому в пьесе есть моменты, взятые из жизни, но также есть место и художественному вымыслу. Тяжело переживал развод. Как видите, пока жив", — рассказал Максим Девизоров.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Звезда фильма "Мирный-21" также рассказал, что измена в отношениях перекликается для него с российско-украинской войной.

"Представьте, мое состояние, когда я много месяцев ищу возможности перевестись в тыл, чтобы быть ближе к любимому человеку, а оказывается все зря... Без сомнения, здесь есть о чем поговорить... Вообще, такая неспровоцированная несправедливость перекликается с ходом этой войны. Как бы ни было больно, но я уже научился принимать, что иногда люди выбирают не ту сторону", — отметил актер.

Отвечать прямо на вопрос, общается ли он с бывшей женой, военный не стал.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров поженились в 2022 году. Тогда актер отпросился со службы. Впрочем, уже через два года стало известно, что актерская пара не вместе, а через месяц после новостей о разводе Светлана родила первенца. Судя по ее соцсетям, отчество сына "Романович".

Сейчас Гордиенко живет в Великобритании.

Светлана Гордиенко родила первенца

Напомним, Максим Девизоров резко высказался о бывшей жене.

Также Фокус писал об известных украинцах, которые присоединились к рядам ВСУ в 2024 году.