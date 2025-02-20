"Один з 4%": гуморист Ігор Ласточкін приєднався до ЗСУ (фото)

Ласточкін не уточнив, у якій саме частині проходитиме службу, але військовослужбовиця 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна у коментарях під його дописом написала, що рада проходити службу з ним в одній бригаді.

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Український гуморист, актор та тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін вступив до лав Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

Він оприлюднив світлину з військовим квитком і автоматом.

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав він і додав до свого допису хештег #одинз4%, натякнувши, що є одним із тих, хто підтримує президента України Володимира Зеленського на тлі заяв Дональда Трампа про його низькі рейтинги серед українців.

Сам Ігор Ласточкін не уточнив, у якій саме частині проходитиме службу, але військовослужбовиця 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна у коментарях під його дописом написала, що рада проходити службу з ним в одній бригаді.

Нагадаємо, що 4 лютого повідомлялося, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.

28 січня повідомлялося, що відомий український музикант Дмитро Самсонов мобілізувався до лав ЗСУ. Вокаліст гурту "Заводь" наголосив, що його рішення добровільне.