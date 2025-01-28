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Відомий український співак мобілізувався до лав ЗСУ: деталі (фото)

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Фото: drakedevendeur\Instagram | Дмитро Самсонов

До цього Дмитро Самсонов кілька років займався волонтерством. Наразі він готується до проходження навчання.

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Відомий український музикант Дмитро Самсонов мобілізувався до лав ЗСУ. Про це співак повідомив у своєму телеграм-каналі.

Вокаліст гурту "Заводь" наголосив, що його рішення добровільне. Дмитро вже готується до проходження навчання.

"Пишу це суто для каналу, не поширюючи в соцмережах. Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань. Видали прям повно всього, але є і чималий список того, що треба докупити, бо цього нема, або мені не зовсім підходить розмір виданого. Хотів в цьому плані обмежитись власними можливостями, але друзі кажуть, що після трьох років волонтерки, я маю право зібрати щось і для себе, ставши солдатом", — зазначив музикант, попросивши підписників допомогти фінансово.

Вокаліст додав, що розуміє, що наразі є більш важливі збори. Також він наголосив, що скоро буде багато зборів на потреби його полку.

Хто такий Дмитро Самсонов

Майбутній воїн ЗСУ — вокаліст харківського гурту "Заводь", який виник в 2009 році. Музиканти виконували пісні в стилі блек-метал та випустили чотири альбоми.

З 2022 року Дмитро Самсонов займався активною волонтерською діяльністю.

"Ну що, з Днем Волонтера всіх причетних! Два роки тому я, мабуть, не очікував, що це свято стане трохи і моїм святом. Краще б, звичайно, воно їм не ставало, але як є. Хочу сказати, що не дуже важко долучитись до волонтерства і отримувати сьогодні привітання. Знайдіть знайомого/знайому в ЗСУ (а вони зараз є у кожного), допомагайте закривати потреби його/її бригади", — писав вокаліст.

Зокрема, Дмитро зізнався, що встигає поєднувати волонтерство з буденними справами.

"Я веду робочі проєкти, знаходжу час на катання малого на тренування 6 разів на тиждень, вигулювання пса. Впевнений, що кожен може робити не менше, а то й більше, треба просто захотіти", — розповідав музикант.

Дмитро Самсонов

Нагадаємо, колишній сценарист "Кварталу 95" розповів, чи бронюють їхніх працівників.

Раніше Фокус писав, що Кабмін України змінив правила оформлення відстрочки від мобілізації для деяких категорій громадян.